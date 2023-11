PS5 Slim könnte eher in Europa erscheinen, als bisher angenommen

Vor einigen Wochen kündigte Sony offiziell eine verkleinerte Version der PlayStation 5 an, die in den USA bereits erhältlich ist. Der offizielle Verkaufsstart für Europa blieb bislang jedoch aus.

Inoffiziell sieht die Sache schon anders aus, denn auf der niederländischen Website von Media Markt befindet sich die PS5 Slim bereits im Sortiment. Bei genauerer Betrachtung findet sich unter der Produktbeschreibung auch ein konkretes Datum.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann kommt die PS5 Slim in Europa?

Demnach soll die Slim-Version der PS5 ab dem 1. Dezember 2023 auch in den EU-Ländern erhältlich sein. Laut mediamarkt.nl soll das sowohl für die Disc-Edition als auch für die Digital-Variante der Fall sein.

Letztere wird ohne optisches Laufwerk an den Start gehen. So oder so gibt es immense Größen- und Gewichtsunterschiede im direkten Vergleich zum aktuellen PS5-Design. Wie genau die Maße aussehen, könnt ihr unserem Übersichtsbeitrag entnehmen.

Derzeit wird die „normale“ PlayStation 5 in verschiedenen Bundles beworben. Das liegt zum einen sicherlich am bevorstehenden Weihnachtsgeschäft, zum anderen – und das deutete Sony bereits an – soll die Slim-Variante die größere Konsole nach und nach ablösen.

Was sind die Unterschiede zwischen den beiden PS5-Modellen?

Ist es also möglich, dass die „alten“ PS5-Modelle zukünftig regelrecht verschachert werden? Reizvoll ist die neuere Version allemal. Einerseits ist sie platzsparender und kommt mit ihren schlanken Design sehr viel eleganter daher. Andererseits ist darin obendrein viel mehr Speicherplatz vorhanden.

Waren es bisher 825 Gigabyte, winkt die PS5 Slim mit einem Terabyte Speicherkapazität. An der Leistung und den Preisen ändert sich aber scheinbar nichts. Die Digital-Edition soll weiterhin 449,99 Euro kosten, während die Disk-Version mit 549,99 Euro zu Buche schlägt.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Natürlich ist das vermeintliche Release-Datum noch mit Vorsicht zu genießen, denn eine Bestätigung von Sony steht noch aus. Und auch auf der deutschen Seite der Handelskette sind diesbezüglich noch keinerlei Informationen verfügbar.

Was meint ihr? Werdet ihr euch die Slim-Version zulegen oder bleibt ihr beim gewohnten Modell? Lasst es uns gerne unten in den Kommentaren wissen.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.