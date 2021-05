Die Modeindustrie erobert schon seit geraumer Zeit den vielversprechenden Markt der Gaming-Branche. PlayStation bildet da keine Ausnahme und stellt im Rahmen der neuen Next-Gen-Konsole seine neuen PS5-Sneaker vor: Den PG 5 PlayStation 5 Colorway.

Die PS5-Sneaker von Nike entstanden in Zusammenarbeit mit dem beliebten und erfolgreichen NBA-All Star Basketballspieler Paul George:

„Die Zusammenarbeit an Sneakern mit PlayStation und Nike Basketball war in den letzten Jahren eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich bin dieser Community so dankbar, dass sie mich unterstützt und meine Leidenschaft teilt. Auch ich bin schon mein ganzes Leben lang leidenschaftlicher PlayStation-Fan. Deshalb ist es mir eine Ehre, mein neuestes kreatives Projekt mit meinen Lieblingsmarken vorzustellen.“