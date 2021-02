DualSense im PS1-Look? Her damit!

Das reguläre Erscheinungsbild des DualSense-Controllers für die PS5 ist wohl recht zeitgemäß. Ich persönlich finde die Farbgebung stimmig und wenn der DualSense sich nicht gerade dem Stickdrift-Problem verschrieben hat oder die adaptiven Trigger abbrechen, ist es fürwahr ein echter Gamechanger im Konsolengeschäft, wie wir euch in unserer ausführlichen Review zur Tech erklären:

Warum ich den DualSense-Controller mehr liebe als die PS5 – Review

Doch die Optik des Controllers gefällt natürlich nicht jedem. Die PS-Community wünscht sich mehr Farbauswahl oder zumindest die eine oder andere Alternative, was das Design betrifft.

Custom-Designs sind der letzte Schrei, so treffen PS5-Konsolen im Custom-Design immer wieder auf hohen Anklang bei den Fans. Diese implizieren zumeist auch entsprechende Controller-Adaptionen. Wenn ihr also einen DualSense im Dragon Ball-Look oder einen PS5-Controller im God of War-Stil wünscht, könnt ihr euch diese Schönheiten maximal auf dem Bildschirm betrachten, wenn ihr nicht gerade selber Custom-Designs anfertigt. Seltene Ausnahmen gibt es zwar schon, bei denen diese Designs angeboten werden, jedoch ist das alles nichts Offizielles.

DualSense-Controller in Grau wie PS1

In diese Kerbe schlägt nun auch das neue Controller-Design mit einem PS1-Thema. Seht euch die Ausarbeitung hier an:

Wahnsinnig eindrucksvoll und nostalgisch wertvoll lehnt sich der Custom-Controller an die allererste PlayStation aus dem Jahr 1994 an.

Das gute Stück kommt mit einem dualen Farbton daher, ähnlich wie der reguläre DualSense, nur eben mit dem notorischen Grauton der PS1. Zudem wurden die Buttons leicht verändert, wenn ihr einmal genauer hinseht. Laut Angaben von LazaMod wurde der Controller handbemalt, es wurden also keine Sticker oder ähnliches verwendet.

Am Ende zeigen und beweisen solche Bilder einmal mehr, dass wir offizielle Custom-Variationen benötigen und wir können nur hoffen, dass Sony hier in absehbarer Zeit ein paar Designs vorstellt.