Günstige PS5-Games im Black Friday Sale: Call of Duty Modern Warfare 2 und mehr!

Das gibt es selten. Call of Duty: Modern Warfare 2 ist gerade erst raus und schon ist es reduziert. Und der Preisnachlass ist nicht von schlechten Eltern. Anstelle der regulären 80 Euro (79,99 Euro) zahlen wir aktuell nur 54,99 Euro für die PS5-Verison.

Aber wie ist das möglich? Das ist dank Black Friday Sale bei Otto möglich, der schon vor dem eigentlichen Black Friday am 25. November 2022 gestartet ist.

Ausgewählte PS5-Spiele sind schon jetzt reduziert. Aber bei welchen Games lohnt sich das Kaufen? Wir haben uns im Sale etwas näher umgesehen und können euch einige Spiele empfehlen, bei denen sich die Rabatte auszahlen.

PS5-Spiele günstiger im Black Friday Sale bei Otto

Ein Blick auf die nachfolgende Liste verrät, der Preisnachlass im Black Friday Sale 2022 ist gewaltig. Konsolenfans profitieren von den besten Preisen des Jahres.

Es gibt zum Beispiel einen Rabatt von 65% auf Ghostwire: Tokyo und Planet Coaster Console Edition. Und noch viel mehr!

Welche PlayStation 5-Spiele sind aktuell sehr stark reduziert?

Außerdem gibt es God of War Ragnarök mit einer SSD-Festplatte für unschlagbare 169,99 Euro. Das ist ebenfalls ein Rabatt von 31%.

Außerdem gibt es obendrein noch Hardware-Peripherie, die ihr mit der PlayStation 5 verbinden könnt. Darunter ein Gaming-Lenkrad von Logitech mit 43 Prozent Rabatt, Gaming-Controller oder Gaming-Headsets:

Wie lange läuft der Black Friday bei Otto?

Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November 2022 statt. Doch die Angebotsphase bei Otto beginnt am 15. November und endet am 28. November 2022.

Warum bei Otto kaufen?

Der Onlineshop von Otto bietet beim Shopping viele Annehmlichkeiten. So überzeugt das Unternehmen unter anderem mit einer begehrten 0%-Finanzierungszahlung. Ihr könnt euren Einkauf ganz entspannt in Raten abzahlen.

Außerdem machen viele Kunden von der 100-Tage-Zahlpause Gebrauch. Beides ist sogar in Kombination möglich, wodurch eure Finanzierung erst in 100 Tagen beginnt.

Neukundenrabatt bei Otto: Bedenkt zudem den Neukundengutschein, wenn ihr Otto-Neukunde seid. Bei einem Einkauf ab 30 Euro gibt es aktuell einen Gutschein über 10 Euro Rabatt.

Außerdem gibt es bei Otto eine 30-tägige Rückgabegarantie, Gratis-Rücksendung und eine 24-Stunden-Beratung über E-Mail, Telefon, SMS oder Live-Chat. Hier geht es zum Kundenservice.