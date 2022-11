Black Friday 2022 bei Otto gestartet: Jetzt bei diesen Top-Angeboten bares Geld sparen

Obwohl der Black Friday erst am 25. November 2022 stattfindet, hat der deutsche Onlinehändler Otto bereits am Dienstag, den 15. November den großen Schnäppchen-Sale offiziell eröffnet. In den kommenden drei Wochen erwarten Preisjäger somit stark reduzierte Preise und lohnende Angebote.

Top-Angebote:

Hinweis: Wir geben euch in diesem Artikel einen Überblick der vielen Deals im Onlineshop von Otto im Rahmen der Angebotsphase zum Black Friday. Bedenkt, dass alle Angebote bis Aktionsende am 28. November 2022 gültig sind. Ihr habt entsprechend genügend Zeit, um euch in Ruhe umzuschauen und bei den für euch passendsten Deals zuzuschlagen.

Wann findet der Black Friday bei Otto statt?

Zwischen dem 15. und 28. November 2022 läuft die Black Friday-Angebotsphase auf otto.de und in der Otto-App.

Welche Produkte sind am Black Friday bei Otto reduziert?

Im Rahmen des Schwarzen Freitags könnt ihr im Onlineshop von Otto zahlreiche Technikprodukte zu günstigen Preisen erstehen. Dazu gehören unter anderem Fernseher, Smartphones, Tablets, Kühlschränke, Staubsauger und Kaffeevollautomaten. Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir euch in den folgenden Zeilen eine umfangreiche Übersicht erstellt.

Black Friday bei Otto: Die besten Angebote im Überblick

Attraktive Haushalts-Deals bei Otto

Besonders attraktiv sind bei Otto die Black Friday-Angebote in der Kategorie Haushalt. Hier erwarten euch vor allem preislich reduzierte Kaffeevollautomaten für einen leckeren und schnell zubereiteten Kaffee sowie verschiedene Großgeräte wie Waschmaschinen und Kühl-/Gefrierkombinationen.

Weitere spannende Haushalt-Deals:

Multimedia-Deals bei Otto

Der Winter ist die perfekte Zeit, um sich gemütlich auf der heimischen Couch einzukuscheln und einen Film oder eine Serie bei den verschiedenen Streaminganbietern zu schauen. Da kommen die Multimedia-Angebote bei Otto doch wie gerufen. Schließlich sind unter anderem verschiedene Fernseher, Laptops und Tablets im Preis reduziert. Der perfekte Zeitpunkt also, um zuzuschlagen!

Geniale Multimedia-Deals:

Samsung Top OLED-TV Deals:

Sichert euch jetzt einen OLED-Fernseher von Samsung zum Angebotspreis.

Verschiedene Fernseher im Angebot:

Egal wie großer oder klein euer Geldbeutel ist, für die verschiedenen Budgets sind unterschiedliche Fernseher bei Otto im Angebot.

Weitere spannende Multimedia-Deals:

Neben Fernsehern sind aber auch weitere Technikprodukte reduziert. Es lohnt sich ein wenig durch den Onlineshop zu stöbern.

Mode im Onlineshop von Otto stark reduziert

Langsam aber sicher wird es draußen doch richtig winterlich und damit auch recht kalt. Der perfekte Zeitpunkt also, um sich eine neue Winterjacke zuzulegen. Aber natürlich findet ihr bei Otto zahlreiche weitere Modeartikel, die jetzt besonders günstig angeboten werden.

Weitere spannende Mode-Deals:

Die besten Sport-Deals bei Otto

Es ist nie zu spät, um mit Sport anzufangen. Denn ihr habt nur einen Körper und den gilt es fit und aktiv zu halten. Neben Sportmode für Damen und Herren könnt ihr auf otto.de unter anderem verschiedene Sportgeräte bestellen, um schon jetzt den Winterspeck vorzubeugen.

Weitere spannende Sport-Deals:

Beauty reduziert

Auch verschiedene Beauty-Produkte sind im Rahmen der Black Friday-Angebot bei Otto im Preis reduziert.

Weitere spannende Beauty-Deals:

Einrichtung günstiger

Solltet ihr bereits seit längerer Zeit mit dem Kauf einer neuen Einrichtung für eure Wohnung oder euer Haus liebäugeln, dann könnte jetzt der richtige Zeitpunkt dafür sein. Egal ob ein neues, gemütliches Sofa, ein weiches Bett oder neue Dekoration zu Weihnachten, ihr werdet in dieser Kategorie garantiert fündig.

Wohnen-Deals:

Die besten Baumarkt-Deals

Für die Heimwerker unter euch, dürften die Baumarkt-Deals besonders spannend sein. Wenn ihr auf der Suche nach neuem Werkzeug oder ähnlichen Artikeln seid, dann solltet ihr einen Blick in diese Kategorie werfen.

Weitere Baumarkt-Deals:

Spielzeug reduziert

Weihnachten ist nicht mehr allzu lang entfernt und es bietet sich an, schon jetzt die passende Geräte für die Kinder zu besorgen. Eine Auswahl von unterschiedlichem Spielzug zu reduzierten Preisen findet ihr bei den Spielzeug-Deals auf otto.de.

Weitere Spielzeug-Deals:

Neukundenrabatt bei Otto

Sobald ihr bei Otto ein Konto angelegt habt, profitiert ihr vom Neukundenrabatt und erhaltet die Liefer-Flat zum Kennenlernen für 6 Monate gratis. So spart ihr bei jeder Bestellung die Versandkosten. Weiterhin erhaltet ihr einen Willkommensgutschein in Höhe von 15 Euro. Den Rabatt-Code und alle weiteren Infos rund um den Neukundenrabatt findet ihr auf der Otto-Webseite.

Wie hoch sind die Versandkosten bei Otto?

Die Versandkosten betragen standardmäßig 2,95 Euro pro Paket. Bestellt ihr größere Produkte, die mit einer Spedition geliefert werden müssen, fallen für den Versand einmalig 29,95 Euro an. Habt ihr es besonders eilig und möchtet eure Lieferung innerhalb von 24 Stunden erhalten, fallen 9,95 Euro beziehungsweise 19,95 Euro als Aufpreis an.

Bestellt ihr regelmäßig bei Otto, könnte sich für euch zudem die Versandkosten-Flatrate lohnen. Diese kostet für 12 Monate 9,99 Euro,gilt jedoch nicht für Speditionsartikel sowie Artikel anderer Verkäufer auf Otto.de. Die Liefer-Flat kann jederzeit mit Rabatten, Gutscheinen oder eurem Otto Up Sparguthaben genutzt werden. Der Rückversand eurer Pakete ist wie immer bei Otto komplett kostenlos.

Finanzierung bei Otto

Wenn ihr möchtet, könnt ihr bei Otto Bestellungen in Raten abzahlen. Der Onlinehändler bietet euch dazu 3 bis 48 Monatsraten an. Im Bestellvorgang könnt ihr unter „Zahlungsart“ die Ratenzahlung auswählen und zudem eure Wunsch-Rate festlegen. Die erste Zahlung wird 30 Tage nach Erhalt der Lieferung fällig, die darauffolgenden Raten im Abstand von jeweils weiteren 30 Tagen. Der effektive Jahreszins unterscheidet sich je nach Länge und bewegt sich zwischen 13,91 und 15,20 Prozent.

Zudem gibt es eine 100-Tage-Zahlpause (Bonität vorausgesetzt). Ihr müsst in diesem Fall also erst 100 Tage nach Erhalt der Ware bezahlen. Dies gilt für das gesamte Otto-Sortiment. Der Händler berechnet für die Nutzung der 100 Tage Zahlpause einen Aufpreis von 3,2% (11,66% effektiver Jahreszins). Außerdem kann die 100-Tage-Zahlpause auch mit der Ratenzahlung bei Otto kombiniert werden.

Welche Zahlungsarten gibt es bei Otto?

Im Shop von Otto werden euch zum Bezahlen verschiedene Zahlungsoptionen angeboten:

Kauf auf Rechnung

Paypal

Lastschrift

giropay / paydirekt

Rateplay bei Bestellungen auf dem Otto-Marktplatz

Kreditkarte

Vorkasse

UP Spar-Guthaben

Gutscheine

Rücksendung

Eure Bestellungen aus dem Otto-Sortiment könnt ihr innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware kostenlos zurücksenden. Bei anderen Verkäufern auf dem Otto-Marktplatz habt ihr 14 Tage Zeit für eine kostenlose Rücksendung.

Möchtet ihr ein Produkt zurückschicken, gebt das Paket einfach in einem der rund 16.000 Hermes-Paketshops in ganz Deutschland ab oder veranlasst eine Abholung über den Otto-Kundenservice. Für Speditionsware und besonders schwere oder große Pakete (Gewicht über 25 kg oder längste + kürzeste Seite größer als 120 cm) müsst ihr beim Kundendienst unter 040 – 3603 3603 einen Abholtermin vereinbaren.

Preise vergleichen hilft

Viele Produkte im Onlineshop von Otto sind täglich reduziert. Aber vergesst nicht, immer die Preise zu vergleichen. Nicht immer sind vermeintliche Angebote letztendlich die lohnenden Schnäppchen, die euch versprochen werden. Von daher empfehlen wir vor jedem Kauf einen Vergleich anzustellen. Außerdem wird der angezeigte Rabatt meist in Bezug auf die UVP angegeben – bedenkt dies unbedingt vor dem Kauf.

Damit ihr jederzeit über für euch passende Angebote sowie Deals bei Otto und Co. informiert seid, folgt auf Twitter gerne PlayCentralDeal. Hier twittern wir regelmäßig die besten Angebote und verraten zum Beispiel, bei welchem Händler die PS5 aktuell verfügbar ist.

Onlineshop Otto im Überblick

Bei Otto handelt es sich um ein deutsches Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Hamburg. Weltweit beschäftigt der Versandhändler rund 52.000 Mitarbeiter und gehört damit zu den größten Onlinehändlern für Mode und Lebensstil für den Endverbraucher in Europa. Für Spieler*innen und Technikbegeisterte sind regelmäßig sehr gute und lohnende Angebote verfügbar.

Vor allem aktuelle TVs, Notebooks, Smartphones und Tablets sind im Shop von Otto regelmäßig im Preis reduziert. Bei den vielen unterschiedlichen Angeboten täglich ist es allerdings nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. Deshalb listen wir euch die aktuellen Angebote auf und erklären, bei welchem Deal ihr am besten direkt zuschlagen solltet.

Regelmäßige Deals: