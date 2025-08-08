PS5-exklusive Battlefield 6-Skin: So sicherst du dir das Highlight der Beta!

Die exklusive PS5-Skin in Battlefield 6 sorgt für Aufsehen und Diskussionen in der Gaming-Community. Solche Plattform-exklusiven Inhalte sind keine Neuheit, haben jedoch immer wieder zu Kontroversen geführt. Früher bot Call of Duty beispielsweise Kartenpakete früher für die Plattform an, die am meisten für einen Marketing-Deal zahlte. Während dies lange Zeit Xbox war, wechselte es später zu PlayStation. Mittlerweile hat Xbox jedoch plattformexklusive Inhalte für Call of Duty vollständig abgeschafft.

Die PS5-exklusive Skin in Battlefield 6

Was bietet die exklusive PS5-Skin? Bei der Veröffentlichung der Battlefield 6 Beta auf der PS5 erfuhren die Spieler, dass es eine exklusive Skin nur für PlayStation-Nutzer gibt. Um diese zu erhalten, musst du lediglich die Beta auf der PS5 spielen. Es sind keine zusätzlichen Käufe oder besonderen Herausforderungen erforderlich. Diese Art von Exklusivität dauert in der Regel etwa ein Jahr, sodass es möglich ist, dass die Skin ab Oktober 2026 auch für Xbox und PC verfügbar wird. Bis dahin ist sie jedoch ein Highlight für PS5-Spieler.

Weitere Skins in der Battlefield 6 Beta

Wie kannst du andere Skins in der Beta erhalten? Für alle anderen gibt es verschiedene Skins, die du in der Battlefield 6 Beta verdienen kannst. Wenn du ein Twitch-Nutzer bist, kannst du durch das Anschauen verschiedener Battlefield 6 Streams vier Stunden lang jede Stunde eine neue Belohnung über Twitch Drops erhalten. Du musst nichts weiter tun, als im Chat zu sein, selbst wenn du den Ton stumm schaltest. Zudem bieten beide Beta-Wochenenden Herausforderungen, die Spieler mit Skins und anderen Ingame-Items belohnen.

Kontroversen um Skins in Shootern

Welche Diskussionen gibt es rund um Skins in Shootern? In letzter Zeit gab es viele Kontroversen rund um Skins in Shootern. Call of Duty hat sich in Richtung eines Modells wie Fortnite bewegt, was Spieler frustriert, die eine eher realistische Erfahrung suchen. Zwei Produzenten von DICE, dem Entwickler von Battlefield 6, versicherten mir, dass ihre Herangehensweise an Skins in Battlefield 6 „bodenständig“, „authentisch“ und passend zum insgesamt düsteren Spielstil sein wird.

Battlefield 6: Veröffentlichung und Plattformen

Wann und wo startet Battlefield 6? Battlefield 6 wird am 10. Oktober 2025 auf Xbox Series X|S, PS5 und PC erscheinen. Die Vorfreude auf das Spiel ist groß und die Beta bietet bereits einen ersten spannenden Einblick in das, was die Spieler erwarten können.

Was denkst du über die Plattform-exklusive Skin in Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren!