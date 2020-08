Solltet ihr diesen Sommer nichts mit euch anfangen zu wissen, haben wir möglicherweise eine Idee, wie ihr eure freie Zeit sinnvoll nutzen könnt. Im Rahmen von Summer of Play hat Sony eine Trophäen-Challenge gestartet, bei der ihr verschiedene Preise abstauben könnt, wie zum Beispiel PS4-Designs.

So nehmt ihr an der Trophäen-Challenge teil

Um an der Challenge teilzunehmen müsst ihr euch lediglich über diese Seite anmelden.

Challenge beitreten Meldet euch mit eurem PlayStation Network-Konto an, um an einer Challenge teilzunehmen.

Trophäen sammeln Schaut euch an, welche Trophäen ihr noch erreichen müsst, um Fortschritte zu machen. Dabei zählen alle Trophäen jeweils einfach.

Preise abstauben Sammle alle notwendigen Trophäen für die Challenge und schaltet tolle Preise frei!



In der ersten Challenge erwarten euch PS4-Urgesteine: Die PS4 Originals Challenge ist vollgepackt mit Games, die zuerst auf PlayStation 4 erscheinen sind, dazu gehören The Last of Us 2, Ghost of Tsushima und God of War.

Sobald ihr die vorgegebenen Trophäen erspielt habt, seht ihr oben rechts auf der Summer of Play-Seite den Button „Preis holen“. Hier erhaltet ihr euren Preis.