PS Plus: Sparen auf das Jahresabo zum Black Friday – hier gibts Rabatte

Der Black Friday steht vor der Tür und das Gute ist, dass wir in digitalen Gefilden nicht mit anderen auf Konfrontationskurs gehen müssen, um in letzter Sekunde vor Ladenschluss das perfekte Schnäppchen abzugreifen. Viel mehr können wir ganz entspannt von zu Hause aus im Netz stöbern, wo es die spannendsten und lohnenswertesten Rabatte gibt.

Und wo ihr am Black Friday und der Vorbereitungswoche alles sparen könnt, erfahrt ihr hier in dieser kleinen Übersicht.

Denn die ersten Rabatte sind bereits eingetroffen. Im Rahmen der Black Week und der Black Friday Preview gibt es ein paar lukrative Deals wie das 1-Jahres-Abo von PS Plus. Anstelle der üblichen 59,99 Euro zahlt ihr am Black Friday nur 39,99 Euro und das bei verschiedenen Händlern.

PlayStation-Angebote: Hier gibt es 1 Jahr PS Plus günstiger!

Das sind alle Onlineshops, die PS Plus aktuell günstiger anbieten. Womöglich kommen am eigentlichen Black Friday noch mal neue Shops dazu. Schaut also am 26. Dezember 2021 noch einmal rein, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Bedenkt, dass der Aktionspreis nur im Rahmen der Black Week angeboten wird. Kommenden Freitag ist das Angebot also wieder beim Normalpreis. Lasst euch demnach nicht allzu viel Zeit, wenn ihr an einen Kauf interessiert seid.

Nintendo-Spiele bei Otto stark reduziert in der Black Friday Preview