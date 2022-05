PS Plus Premium lässt bei PS5-Spielen ein wichtiges Feature für PS4- und PC-Fans aus

Die Umstellung von PS Plus ist seit gestern im asiatischen Raum gestartet und somit wurden viele Infos bekannt, die Sony bisher nicht bestätigt hatte. Dadurch wissen wir jetzt, dass es bei PS Plus Premium ein Feature für PS5-Spiele nicht geben wird.

PS5-Spiele lassen sich beim neuen PS Plus nicht streamen

Sony hat einen neuen Blogpost veröffentlicht, der noch einmal alles zur Umstrukturierung von PS Plus zusammenfasst. Dabei wird auf einige Details eingegangen zu denen wir bisher nichts wussten. Zuvor war nur bekannt, dass PS Plus Premium Streaming für die meisten Spiele anbieten wird – zusätzlich zum Download (abseits von PS3-Spielen). Aber genau das wird bei PS5-Spielen ebenfalls nicht funktionieren.

Denn wie Sony bekannt gegeben hat, könnt ihr die PS5-Spiele, die bei PS Plus Extra und PS Plus Premium angeboten werden, nicht streamen. Das ist für alle mit einer PS5 kein Problem, da die Titel einfach heruntergeladen werden können und dann so funktionieren wie jedes andere Spiel auch.

Aber das große Problem kommt, wenn ihr die besseren Versionen der Spiele oder einige PS5-Exclusives, wie Returnal oder Demon’s Souls, auf der PS4 oder auf dem PC spielen wollt. Denn Streaming wäre dafür die einzige Möglichkeit gewesen. Vor allem denjenigen, die ein Abo haben wollen, aber nur einen PC besitzen, wird ein großes Feature genommen.

Per PS Now konnten damals alle Exclusives, die im Service waren, worunter zum Beispiel mal The Last of Us 2 zählte, zumindest in der Form von Streaming auf dem PC gespielt werden. Das wird zwar jetzt noch für PS4-Versionen möglich sein, aber in der Zukunft wird es immer weniger PS4-Spiele geben und die Portierungen sind meistens schlechter als die PS5-Version. Ebenfalls können so alle mit einer PS4 die exklusiven Spiele nicht ohne eine neue Konsole erleben – auf der Xbox One ist das per Game Pass möglich.

PS5-Exclusives wie Demon’s Souls lassen sich nicht auf PC und PS4 streamen. © Japan Studio/Bluepoint Games

So nimmt Sony hier für manche Kunden eins der wichtigsten Features. Es ist derzeit nicht bekannt, ob sich das vielleicht in Zukunft noch einmal ändern könnte.

Eine erste Übersicht zu einigen Spielen in PS Plus Premium bekommt ihr hier:

PS Plus: Neues Modell kommt mit echten Highlights