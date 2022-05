Jeden Monat gibt es für Mitglieder von PlayStation Plus Gratis-Games. Das ist das Highlight für die meisten PS4 und PS5-Besitzer*innen. Diesen Monat setzt Sony sogar noch einen drauf. Zusammen mit Activision gibt es weitere Ingame-Goodies. Call of Duty-Spieler dürfen sich freuen.

Es ist viel los bei PS Plus

Momentan kommen immer wieder Nachrichten rund um PlayStation Plus rein. Das liegt vor allem daran, dass der Service umgebaut wird. Im Juni soll das neue Angebot an den Start gehen. Dabei werden PS Now und PS Plus zusammengelegt und ein neues, dreistufiges System entsteht. Wie dieses neue Modell aufgebaut sein wird und was die neuen Stufen bieten, haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst:

Offiziell: PS Plus wird umgebaut hier gibt’s alle Infos zur Game Pass-Konkurrenz

Mit das Wichtigste für jeden Abonnenten von PS Plus sind aber die monatlich wechselnden, kostenlosen Titel. Die neuen Gratis-Spiele diesen Monat haben es jedenfalls in sich. Unter anderem ist mit FIFA 22 eine der erfolgreichsten Sportsimulationen im Abo enthalten. Das war für den Mai aber noch nicht alles.

Was gibt es zusätzlich?

Neben den Spielen, die diesen Monat kostenlos zur Verfügung stehen, gibt es für PS Plus-Abonnenten einige Items für Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone. Sony und Activision haben sich zusammengetan, um den Mitgliedern von PS Plus im Mai ein Bundle von Items als kostenloses Goodie bereitzustellen. Das sind die Items, die im Bundle inbegriffen sind:

Legendärer Operator Skin für Padmavati Balan

Legendärer LMG Weapon Blueprint

Legendary SMG Weapon Bluebürint

Episches Emblem

Epische Uhr

Epischer Talisman

Epische Calling Card

60-minütigen Double-XP-Token

CoD Vanguard ist aus finanzieller Sicht ein totaler Flop

Auch wenn das Goodie für nicht-COD-Spieler wohl eher uninteressant ist, dürften sich Fans des Shooters umso mehr darüber freuen.