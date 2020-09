Jeden Monat aufs Neue stellen sich Abonnenten von Sonys kostenpflichtigem Service die Frage, welche Gratis-Games als nächstes in das Angebot von PS Plus wandern werden. Zwar ist das wichtigste Feature des Abonnements die Nutzung des Online-Multiplayers auf eurer PS4, doch monatlich gibt es zudem mindestens zwei kostenfreie Spiele, die von allen Mitgliedern heruntergeladen werden können.

Auch wenn bislang schon einige richtige gute Titel in das Angebot gefunden haben, unterscheidet sich die Auswahl der Spiele von Sony des Öfteren mit den persönlichen Wünschen der Spieler. Aus diesem Grund wollten wir Mitte September in unserer Umfrage von euch wissen, welche PS Plus-Spiele ihr euch für Oktober 2020 wünscht.

Im Folgenden haben wir eure Antworten ausgewertet und die Spiele mit den meisten Stimmen aufgelistet.

Die PS Plus-Spiele für Oktober 2020 werden wohl übermorgen enthüllt

Platz 1: Days Gone (489 Stimmen)

Den ersten Platz hat sich der Open-World-Zombie-Titel Days Gone erkämpft, der von SIE Bend Studio exklusiv für die PS4 entwickelt wurde und im letzten Jahr erschienen ist. Besonders hoch fällt der Metascore auf Metacritic mit 71 Punkten zwar nicht aus, dafür aber der User Score mit 8,2 Punkten bei über 6.800 Wertungen.

Ihr merkt also, unter Spielern ist der PS4-Titel äußerst beliebt. Doch ob Sony euch im Oktober 2020 wirklich die Möglichkeit geben wird, gemeinsam mit Deacon St. John durch die zombieverseuchte Open World zu fahren, ist bislang ungewiss.

Das denken wir: Da der Exklusivtitel erst im letzten Jahr für die PS4 veröffentlicht worden ist, wird Sony „Days Gone“ wohl noch nicht im Rahmen von PS Plus kostenlos anbieten. Wahrscheinlicher wäre, dass der Titel erst in PS Plus-Angebot landet, wenn die Verantwortlichen „Days Gone 2“ offiziell angekündigt haben. Ihr müsst euch also entweder noch weiterhin in Geduld üben oder den Titel regulär erwerben. Es lohnt sich in jedem Fall!

©SIE Bend Studio

God of War (461 Stimmen)

Mit dem Reboot der „God of War“-Reihe haben Sony und Entwickler Insomniac bei Spielern voll ins Schwarze getroffen. Als im September 2018 God of War exklusiv für die PS4 erschien, konnte das Action-Adventure ausschließlich Bestnoten abstauben. Der Metascore mit 94 und der User Score mit 9,1 Punkten (15.860 Bewertungen) sprechen eine unmissverständliche Sprache: Die Spieler lieben den neuesten Ableger der Reihe, der sich um den ehemaligen spartanischen Heerführer Kratos und seinen Sohn Atreus dreht.

Das denken wir: Bei „God of War“ verhält es sich zwar ähnlich wie bei „Days Gone“ und der Release liegt noch nicht sonderlich weit in der Vergangenheit. Allerdings hat Sony im Rahmen des PS5-Showcase vor kurzem offiziell einen Nachfolger für die PS5 angekündigt.

Zwar gibt es bislang noch nicht sonderlich viele Informationen zu dem neuen Ableger, genau so wenig wie einen festen Namen, doch Fans sind dennoch aus dem Häuschen. Im Oktober wird „God of War“ aber unserer Meinung nach noch nicht kostenlos für PS Plus-Mitglieder zur Verfügung stehen, aber die Zeichen stehen gut, dass Sony in dieser Richtung bereits plant.

©SIE/Insomniac Games

Marvel’s Spider-Man (449 Stimmen)

Marvel’s Spider-Man ist der dritte große PS4-Exklusivtitel, den Sony vor zwei Jahren gemeinsam mit Insomniac auf die PS4 gebracht hat und der unter Fans sehr gut angenommen wurde. Kein Wunder also, dass sich das Open-World-Action-Adventure ebenfalls ganz oben auf der PS Plus-Wunschliste befindet.

Als Peter Parker alias Spider-Man könnt ihr darin aus der Third-Person-Perspektive eine fiktive Marvel-Version der Stadt New York City erkunden und Superschurken bekämpfen. Dabei macht vor allem die Fortbewegung in Form des Netzschwingens verdammt viel Laune. Die eigens für das Spiel erdachte Handlung thematisiert sogar das Privatleben von Peter Parker und dürfte vor allem Fans der Comics und Filmen direkt mitreißen.

Das denken wir: Mit Marvel’s Spider-Man: Miles Morales erscheint am 19. November 2020, dem Release-Tag der PS5 in Deutschland, der wohl am heißtesten erwartete PS5-Titel zum Launch der Next-Gen-Konsole. Es wäre gut möglich, dass Sony die Werbung vor der Veröffentlichung noch einmal steigern möchte und „Marvel’s Spider-Man“ im Oktober 2020 kostenlos für alle PS Plus-Mitglieder anbietet.

Doch Miles Morales erscheint wahlweise in einer 80 Euro teuren Ultimate Edition, die zudem eine Remastered-Fassung von „Marvel’s Spider-Man“ enthalten wird, oder einer Standardversion für 60 Euro. Entsprechend erscheint es eher fragwürdig, dass Sony „Marvel’s Spider-Man“ in der nächsten Zeit verschenken wird. Wenn aber doch, wäre das eine riesige Überraschung und ein dicker Bonus für alle PS Plus-Mitglieder!

©SIE/Insomniac Games