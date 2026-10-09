Prison of Husks bekommt Release-Termin – Soulslike kommt 2027 auf PS5, PC

Das düstere Indie-Soulslike Prison of Husks hat einen festen Veröffentlichungstermin erhalten. Entwickler Glass Head Dolls und Publisher WINGS bringen das Action-Rollenspiel am 27. Januar 2027 für PlayStation 5 und PC auf den Markt.

Damit ist Prison of Husks auf Konsolen zunächst exklusiv für die PS5 vorgesehen. Versionen für Xbox Series X und S oder Nintendo-Systeme wurden bislang nicht angekündigt. Auf dem PC erfolgt die Veröffentlichung über Steam.

Eine gemalte Welt kurz vor dem Untergang

Worum geht es in Prison of Husks? Das Abenteuer führt euch nach Lysiane, einem himmlischen Jenseits, das einst von der Hand eines reinen Herzens gemalt wurde. Von dieser Schönheit ist allerdings kaum noch etwas übrig, denn die Landschaft zerfällt und droht vollständig unterzugehen.

Die Seele der Hauptfigur erwacht in einem neuen, puppenartigen Körper. Ihr Ziel ist die Suche nach einer geliebten Person, die irgendwo in dieser seltsamen Welt auf Hilfe wartet. Gleichzeitig sollt ihr herausfinden, welches Schicksal die Person ereilt hat, die Lysiane ursprünglich erschuf.

Auf dem Weg stellen sich euch listige Puppen, verfallende Pigmentbestien und mächtige Bosse entgegen. Die Gegner sind eng mit den unerfüllten Wünschen und verlorenen Beziehungen verbunden, die das gemalte Jenseits prägen. Trotz der düsteren Atmosphäre bleibt die Suche nach Liebe und Hoffnung somit ein zentraler Bestandteil der Handlung.

Soulslike-Kämpfe mit Pistolen und Magie

Wie spielt sich das neue PS5-Soulslike? Im Kampf kommt es vor allem auf präzises Timing und die richtige Zusammenstellung der Ausrüstung an. Erfolgreiche Paraden eröffnen Angriffsmöglichkeiten, während ein Adrenalin-System den verursachten Schaden steigern kann.

Neben klassischen Nahkampfwaffen stehen Pistolen, Magie, Ringe und Broschen zur Verfügung. Ein traditionelles Levelsystem gibt es nicht. Nach einer Niederlage müsst ihr deshalb eure Strategie überdenken, andere Gegenstände ausprobieren und eure Zusammenstellung an den jeweiligen Boss anpassen.

Auch beim Leveldesign orientiert sich Prison of Husks an älteren Genrevertretern. Statt einer riesigen offenen Welt erwartet euch ein kompakter, dicht vernetzter Schauplatz mit Abkürzungen, versteckten Wegen und zahlreichen Geheimnissen. Entdeckungen lassen sich in einem Skizzenbuch festhalten.

Überarbeitete Demo bereits verfügbar

Wo lässt sich Prison of Husks vor dem Release ausprobieren? Auf Steam steht bereits eine aktualisierte PC-Demo bereit. Sie umfasst das erste Level sowie den zugehörigen Bosskampf und vermittelt damit einen frühen Eindruck von Erkundung, Atmosphäre und Kampfsystem.

Gegenüber der vorherigen Fassung wurden unter anderem Kämpfe, Grafik, Kamera, Gegenstände, Gegner und Tutorials überarbeitet. Hinzu kommen eine angepasste Steuerung, frei belegbare Eingaben und Änderungen am Parade-System. Die Demo unterstützt außerdem zusätzliche Sprachen, während für die Vollversion deutsche Bildschirmtexte bestätigt sind.

Prison of Husks begann ursprünglich als Solo-Projekt der britisch-indonesischen Entwicklerin Tammy Morley. Nachdem der frühe Prototyp auf itch.io ein Publikum gefunden hatte, erhielt das Projekt eine Finanzierung durch WINGS und wurde zu einer umfangreicheren Veröffentlichung für PC und PlayStation 5 ausgebaut.

Wie gefällt euch der ungewöhnliche Mix aus düsterem Soulslike, gemaltem Jenseits und nostalgischer Low-Poly-Optik? Schreibt uns eure Meinung zu Prison of Husks in die Kommentare.

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