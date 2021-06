Prime Day: Ring Fit Adventure 33 Euro reduziert & im günstigen Nintendo Switch-Bundle

Nur noch heute läuft der Amazon Prime Day 2021 mit den zahlreichen Rabatten und Aktionspreisen für Prime-Mitglieder. Darunter ist auch das Ring Fit Adventure-Set für die Nintendo Switch zum günstigen Sparpreis.

Nintendo Switch: Ring Fit Adventure stark reduziert

Wollt ihr zocken und gleichzeitig fit werden, ist Ring Fit Adventure genau das richtige für euch. Denn das Adventure-Game verbindet Fitness-Übungen mit verschiedenen Modi und lässt euch beim Spielen Kalorien verbrennen! Die Intensität der einzelnen Übungen ist sogar entsprechend anpassbar, sodass für jedes Fitnesslevel etwas dabei ist.

Was ist in Ring Fit enthalten? In dem Paket ist das gleichnamige Spiel Ring Fit Adventure enthalten ebenso wie der Ring-Con und einen Beingurt. Damit erkennt die Switch eure Bewegungen und überträgt sie ins Spiel.

Aktionspreis : 56,99€ statt 89,99 €

: statt 89,99 € Ersparnis: 33 Euro

Angebot Ring Fit Adventure - [Nintendo Switch] Ring Fit Adventure - Bewegungsgesteuerter Nintendo Switch-Titel verbindet Abenteuerspiel mit Fitness-Übungen

Abenteuermodus: Virtuelle Gegner werden mit tatsächlich ausgeführten Fitness-Übungen besiegt

Ring-Con und Beingurt: Neues, von Fitnessgeräten inspiriertes Zubehör, erkennt die Bewegungen der SpielerInnen und...

Nintendo Switch-Bundle

Ihr könnt euch das Fitness-Tool jedoch ebenso in Verbund mit der Switch kaufen, falls ihr noch gar keine besitzt. Hier spart ihr gleich nochmal 26 Euro mehr und erhaltet damit einen entsprechenden Rabatt auf die Nintendo Switch-Konsole selbst. Zuschlagen lohnt sich also gleich doppelt:

Aktionspreis : 359,99€ statt 418,99 €

: statt 418,99 € Ersparnis: 59 Euro

Angebot Nintendo Switch Konsole - Neon-Rot/Neon-Blau + Ring Fit Adventure Switch Docken Sie Ihren Nintendo Switch an, um HD-Spiele auf Ihrem Fernseher zu genießen

Drehen Sie den Ständer um, um den Bildschirm zu teilen, und teilen Sie dann den Spaß mit einem Multiplayer-Spiel

Nehmen Sie es auf und spielen Sie mit den angeschlossenen Joy-Con-Controllern.

