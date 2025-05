PowerA-Controller für Nintendo Switch 2: Günstige Alternative ohne Drift-Probleme

Die Nintendo Switch 2 steht kurz vor ihrer Veröffentlichung am 5. Juni 2025 und bringt zahlreiche neue Peripheriegeräte mit sich. Während Nintendo viele Produkte aus eigener Herstellung anbieten wird, gibt es auch mehrere vollständig lizenzierte Produkte von Drittanbietern. Einer dieser Hersteller ist PowerA, der alternative Controller-Optionen im nächsten Monat anbieten wird. Diese Controller fehlen zwar einige der Funktionen von Nintendos eigenem Pro Controller und den Joy-Cons, aber sie haben einen bemerkenswerten Vorteil, den sich viele Fans gewünscht haben.

Besondere Funktionen der PowerA-Controller

Was macht die PowerA-Controller besonders? PowerA hat bestätigt, dass ihre Nintendo Switch 2 Controller mit Hall-Effekt-Sensoren und Magneten ausgestattet sind. Diese befinden sich in den Steuersticks und sollen „bei der Präzision und Langlebigkeit“ helfen. Diese Kombination hilft im Wesentlichen dabei, Abnutzung und Probleme wie Drift zu verhindern. Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass Nintendos Alarmo Hall-Effekt-Sensoren verwendet, was zu Spekulationen führte, dass die Switch 2 Joy-Cons und der Pro Controller diese ebenfalls enthalten könnten. Das stellte sich jedoch als nicht der Fall heraus, sodass die PowerA-Controller einen erheblichen Vorteil für diejenigen darstellen, die sich Sorgen über Drift machen.

Die PowerA-Controller sind zudem erheblich günstiger als der Pro Controller, mit einem Preis von 39,99 Euro im Vergleich zu 84,99 Euro. Sie sind in verschiedenen Stilen erhältlich, weisen jedoch einige bemerkenswerte Unterschiede auf. Der größte Unterschied besteht darin, dass die PowerA-Controller kabelgebunden statt drahtlos sind. Zudem fehlt ihnen die NFC-Kompatibilität, was bedeutet, dass sie keine Amiibo für Spiele wie Street Fighter 6 scannen können. Fans müssen selbst entscheiden, ob dieser Kompromiss es wert ist, aber die Kombination aus einem günstigeren Preis und erhöhter Haltbarkeit könnte ein entscheidender Faktor für alle sein, die unsicher waren, ob sie einen neuen Pro Controller kaufen sollen.

Nintendo Switch 2 und ihre neuen Peripheriegeräte

Welche neuen Peripheriegeräte gibt es bei der Markteinführung der Switch 2? Am ersten Tag wird Nintendo viele neue Produkte anbieten, darunter mehrere Spiele, den Pro Controller, eine Kamera und neue Amiibo. Darüber hinaus gibt es Hüllen für das System, Displayschutzfolien und mehr. Diejenigen, die planen, am ersten Tag eine Switch 2 zu kaufen, müssen sorgfältig planen, was sie kaufen möchten, insbesondere nach den angekündigten tarifbedingten Preiserhöhungen. Während das System und die Software keine Erhöhung erfahren haben, sind im Grunde alle anderen Produkte teurer geworden. Das wird einige Käufer dazu zwingen, genau zu überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben möchten.

Während die Hall-Effekt-Sensoren in den Joy-Cons und dem Pro Controller für die Nintendo Switch 2 nicht vorhanden sind, bedeutet das nicht, dass Drift in der Switch 2-Ära wieder ein Problem sein wird. Die Designer haben die Controller offenbar von Grund auf für das neue System neu gestaltet. Hoffentlich bedeutet das weniger häufige Probleme in Bezug auf Drift, aber Nintendo-Fans müssen abwarten und sehen.

Bist du besorgt über Drift bei Controllern? Machen die Hall-Effekt-Sensoren einen Kauf für dich wahrscheinlicher? Teile mir deine Gedanken in den Kommentaren mit!