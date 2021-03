Pokémon-Umfrage: Welche ist die beste Edition? Stimmt ab!

Seit 1999 sind wir auch hier in Deutschland verrückt nach Pokémon. Drei Jahre zuvor haben bereits die Japaner ihre Liebe zu den kleinen Taschenmonstern entdeckt und heute, im Jahr 2021 können wir nach wie vor nicht genug von den kleinen kampflustigen Wesen bekommen.

Das beweist auch die weltweite Freude über die Neuankündigung im Pokémon-Universum:

Pokémon Legends: Arceus – Neues Open-World-Game, erstmals mit Echtzeitkämpfen!

Der Erfolg kennt keine Grenzen

Mit dem kommenden Pokémon Legends: Arceus soll zwar frischer Wind ins Franchise gebracht werden, im Kern wird sich jedoch nach wie vor alles um die geliebten Taschenmonster drehen. Egal ob in Videospielen, Serien, Filmen, Manga oder auf immer wertvolleren Sammelkarten: Die Freude an den kleinen, süßen Biestern wird nicht kleiner.

Knapp 900 verschiedene Pokémon gibt es inzwischen und von Jahr zu Jahr entstehen mehr Generationen und Arten von Monstern. Auch die Games für die Nintendo-Konsolen bekommen immerwährend neue Auflagen. Ein guter Grund nach eurem aktuellen Editionsfavoriten zu fragen!

Was ist eure liebste Pokémon-Edition?

Wir wollen in unserer Umfrage von euch wissen, welches Pokémon-Spiel euer liebstes ist. Ihr habt dabei die Auswahl von den klassischen Games wie der gelben Edition bis hin zum neuesten Ablegern Schwert und Schild für die Nintendo Switch. Stimmt für die eurer Meinung nach beste Edition ab:

Mein Lieblings-Pokémon-Edition ist ... Pokémon: Rot & Blau Pokémon: Gelb Pokémon: Gold & Silber Pokémon: Kristall Pokémon: Rubin & Saphir Pokémon: Feuerrot & Blattgrün Pokémon: Smaragd Pokémon: Diamant & Perl Pokémon: Platin Pokémon: HeartGold & SoulSilver Pokémon: Schwarz & Weiß Pokémon: Schwarz 2 & Weiß 2 Pokémon: X & Y Pokémon: Omega Rubin & Alpha Saphir Pokémon: Sonne & Mond Pokémon: Ultrasonne & Ultramond Pokémon: Let’s Go, Evoli & Pikachu! Pokémon: Go Pokémon: Schwert & Schild



Warum habt ihr euch für dieses Spiel entschieden? Teilt uns eure Meinung gern unterhalb in den Kommentaren mit und schwelgt mit uns gemeinsam in Nostalgie oder feiert mit uns die Vorfreude auf alles, was in Zukunft noch kommen mag!

