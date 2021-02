© The Pokémon Company

© The Pokémon Company

Uns erwartet ein brandneues Pokémon-Abenteuer, wie wir es vorher noch nie gesehen haben! Soeben wurde Pokémon Legends: Arceus für Nintendo Switch angekündigt und verfrachtet euch in ein feudales Sinnoh.

Zum ersten Mal ein Pokémon-Spiel in einer feudalen Open World

Feudales Sinnoh als Open-World und der Bruch mit Gameplay-Konventionen: Im Pokémon Presents-Livestream wurde offiziell „Pokémon Legends: Arceus“ enthüllt (in Deutschland „Pokémon-Legenden: Arceus“). Der neueste Pokémon-Ableger bringt euch zurück in die bereits bekannte Region Sinnoh, allerdings bereisen wir die Insel in einer längst vergangenen Zeit.

Zudem bricht Entwickler Game Freak mit den Konventionen der RPG-Reihe, präsentiert sich „Pokémon Legends: Arceus“ als waschechtes Action-RPG und nicht als normales Rollenspiel.

Ihr erkundet das feudale Sinnoh als Open-World und trefft die Pokémon in der Wildnis an: Dabei werdet ihr nicht direkt in rundenbasierte Kämpfe geschickt. Vielmehr können wir direkt den Pokéball werfen oder mit unseren eigenen Pokémon angreifen.

Sinnoh vor seiner Blütezeit: Zum ersten Mal bereisten wir Sinnoh in den Spielen „Pokémon Diamant und Perl“, die übrigens Remakes für Nintendo Switch erhalten. Da „Pokémon Legends: Arceus“ jedoch in der Vergangenheit angesiedelt ist, existieren die ganzen Städte noch nicht. Es gibt ein Dorf, das quasi als eure Basis dient und von dem aus ihr die Open World bereist und zahlreiche Pokémon fangt.

© The Pokémon Company

Starter-Pokémon aus unterschiedlichen Regionen: Anstatt wie in Pokémon Diamant und Perl mit Chelast, Panflam und Plinfa zu starten, gibt es diesmal Starter-Pokémon aus unterschiedlichen Regionen. Ihr könnt zwischen Bauz (7. Gen), Feurigen (2. Gen) und Ottaro (5. Gen) wählen.

Zur Handlung von „Pokémon Legends: Arceus“ halten sich die Entwickler noch in Schweigen. Das Mysteriöse Pokémon Arceus wird aber eine große Rolle in der Story einnehmen.

„Pokémon Legends: Arceus“ erscheint im Frühjahr 2022 für Nintendo Switch.