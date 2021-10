Kurz vor dem Verkaufsstart von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle gibt es nochmal eine Event-Verteilung für Pokémon Schwert und Schild. Diese dreht sich voll und ganz um die beiden legendären Cover-Pokémon Zacian und Zamazenta, die ihr nun erstmals als Schillernde Exemplare ergattern könnt.

GameStop: Seriencode-Verteilung für Shiny Zacian und Zamazenta

Ihr könnt euch ab sofort ein Schillerndes Zacian und ein Schillerndes Zamazenta für die Editionen Pokémon Schwert und Schild sichern. Die Event-Verteilung für die beiden Shiny-Pokémon wird von GameStop veranstaltet.

So erhaltet ihr den Seriencode: Ihr könnt ganz einfach zu eurer nächsten GameStop-Filliale gehen und euch den Code für eines der beiden Pokémon abholen. Löst ihr den Code in „Pokémon Schwert“ ein, erhaltet ihr Shiny Zacian. Wird der Code in „Pokémon Schild“ eingelöst, begrüßt euch Shiny Zamazenta. Diese Aktion ist mit keinem Kauf verbunden und es gibt vollkommen gratis einen Code pro Kunden solange der Vorrat reicht.

@ Nintendo/The Pokémon Company/GameStop

Ihr habt keinen GameStop in der Nähe? In Deutschland gibt es die Aktion nur in den Fillialen vor Ort. In anderen europäischen Ländern bietet GameStop den Code dagegen via E-Mail an. So könnt ihr zum Beispiel auf der Event-Webseite von GameStop UK eure E-Mail-Adresse registrieren, um einen Code über den digitalen Weg zu erhalten. Bei GameStop Irland ist dies ebenfalls per Mail möglich.

Wie lange geht die Aktion? Die Event-Verteilung geht bis zum 18. November 2021. Bis dahin könnt ihr euch einen Seriencode für Zacian oder Zamazenta abholen. Diesen Code dürft ihr bis zum 31.12.2021 einlösen.

Darum sind diese Shiny Event-Pokémon so besonders

Diese Event-Verteilung stellt die weltweit erste Möglichkeit dar, legal an die Schillernde Version von Zacian oder Zamazenta zu gelangen. Bislang traten diese beiden Pokémon innerhalb der Hauptreihe ausschließlich in „Pokémon Schwert“ bzw. „Pokémon Schild“ auf, waren dort aber Shiny-Locked. Das bedeutet, sie konnten in den Editionen niemals als Schillerndes Exemplar angetroffen werden.

