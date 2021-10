Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle: Das praktischste Feature aus Schwert und Schild ist wieder dabei

Die ersten Preview-Berichte zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sind erschienen und offenbaren uns tiefere Einblicke in die kommenden Remakes. Und alles in allem halten sich die Entwickler nah an die Originale, es gibt jedoch interessante Neuerungen. So ist nun bekannt, dass das praktischste Feature aus den beiden Editionen Pokémon Schwert und Schild zurückkehren wird.

Überall Zugriff auf eure Pokémon-Boxen

Ihr werdet nämlich überall auf eure Pokémon-Boxen zugreifen können, egal ob ihr in einer Stadt oder auf einer Route seid. Zum ersten Mal kam dieses Feature in „Pokémon Schwert und Schild“ vor und begeisterte die Fans sofort.

Vorher war es noch nötig, immer ein Pokémon-Center (oder einen anderen Ort mit PC) aufzusuchen, um eure Boxen zu verwalten. Selbst wenn ihr nur ein Pokémon austauschen wolltet, musstet ihr also die Route verlassen, auf der ihr wart und anschließend wieder dorthin zurücklaufen. Das war in den Originalversionen von „Diamant und Perl“ noch so. Schön, dass uns das in den Remakes erspart bleibt.

Sogar in Höhlen könnt ihr auf eure Pokémon-Boxen zugreifen. © Nintendo/The Pokémon Company

Wie greife ich unterwegs auf die Pokémon-Boxen zu? Ihr könnt ganz bequem jederzeit über das Menü auf eure Pokémon-Boxen zugreifen und euer Team verwalten.

Weitere neue Details bekannt

Neben der Rückkehr der Pokémon-Boxen to Go wird ebenfalls der EXP-Share aus „Schwert und Schild“ übernommen, der allen Taschenmonstern im Team Erfahrungspunkte gibt und sich auch nicht abschalten lässt. TMs verbrauchen sich wie in den Originalen wieder nach einer Nutzung aber dafür hat man das VM-Konzept geändert. Es ähnelt den Pokémobil-Pokémon aus der siebten Generation und ihr müsst euren Taschenmonstern nicht gezielt VMs beibringen. Außerdem werden die Remakes über eine Autosave-Funktion verfügen.

Diamant/Perl-Remakes erscheinen im November

Die Remakes „Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle“ erscheinen am 19. November exklusiv für Nintendo Switch. Falls ihr die Spiele vorbestellen möchtet, schaut gerne in unseren Preorder-Guide.