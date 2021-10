Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle übernehmen EP-Teiler aus Schwert und Schild

Die kommenden Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle werden mit einigen QoL-Features wie Pokémon-Boxen to Go ausgestattet. Dieses Feature haben die Entwickler aus Pokémon Schwert und Schild übernommen. Ebenfalls aus diesen Editionen feiert der EXP-Share für alle Team-Pokémon seine Rückkehr.

Neues EP-Teiler-Feature aus Pokémon Schwert und Schild in den Diamant/Perl-Remakes

Was ist der EP-Teiler? In früheren Generationen war der EP-Teiler ein hilfreiches Item, mit dem ihr weitere Team-Mitglieder trainieren konntet, ohne dass sie aktiv an Kämpfen teilnehmen müssen. Das ist vor allem bei sehr schwachen Pokémon sinnvoll.

Bis einschließlich zur fünften Generation konntet ihr dieses Item einem eurer Pokémon im Team geben. Ab der sechsten Generation (Editionen „X und Y“) wird sich die Funktion des Items auf alle Team-Mitglieder ausgeweitet. Seit „Schwert und Schild“ handelt es sich beim EP-Teiler nicht mehr um ein Item, sondern um ein fest integriertes und nicht abschaltbares Feature.

Nur Pachirisu kämpft, aber alle eure Team-Pokémon erhalten EP. © Nintendo

Wie funktioniert der EP-Teiler in den Sinnoh-Remakes? Wie schon in Pokémon „Schwert und Schild“ werden bei Kämpfen alle eure Team-Pokémon Erfahrungspunkte erhalten. Das bedeutet, auch alle Taschenmonster, die nicht am Kampf teilgenommen haben, werden passiv trainiert. Dieses Feature lässt sich genauso wie bei „Schwert und Schild“ nicht abschalten und das dürfte nicht bei allen Fans gut ankommen.

Warum ist der neue EP-Teiler so kontrovers? Da euer gesamtes Team mit jedem Sieg trainiert wird und im Level steigt, senkt der neue EP-Teiler den Schwierigkeitsgrad der Spiele. Zudem haben Spieler keine Wahl mehr, ob sie das Feature überhaupt nutzen möchten, da es sich nicht abschalten lässt. Die einzige Möglichkeit, euer Pokémon vom passiven Leveln auszuschließen, besteht darin, es in der PC-Box abzulegen.