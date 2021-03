Pokémon-Sammelkarten bei McDonald’s führen zu Foodwaste

Wie wir kürzlich auf PlayCentral.de berichteten, bietet die Fastfood-Kette McDonald’s nach dem USA-Start nun auch Pokémon-Sammelkarten (Trading Card Game) in Deutschland an. Hier erfahrt ihr, welche Karten bis zum 7. April 2021 kostenlos im Happy Meal beiliegen werden:

Pokémon-Karten jetzt in Deutschland bei McDonald’s – welche Karten gibt es?

Pokémon-Karten bei McDonald’s mit bitterem Beigeschmack

Doch die ganze Sache hat einen Haken. Was anfangs wie eine nette Aktion zum 25. Pokémon-Jubiläum des Franchise klang und auch so vermarktet wurde, führt nun zu einem echten Missstand.

Aufgrund der Tatsache, dass die Preise für bestimmte Pokémon-Karten in den letzten Jahren in die Höhe geschossen sind, und dieser TCG-Trend aktuell nicht abreißt, kam es nun, wie es wahrscheinlich kommen musste.

Einige Fans, denen es bei dem Sammeln von Pokémon-Karten nur ums Geld und den Profit geht, interessieren sich ganz offensichtlich eher weniger dafür, was mit den Lebensmitteln aus den Happy Meals passiert. Die Rede ist von einer gigantischen Verschwendung von Lebensmitteln oder auch Footwaste genannt.

Der Grund dafür ist, dass die Käufer*innen lediglich an die gewinnbringenden Pokémon-Karten herankommen möchten. Die bestellten Menüs werden nach dem Erhalt demnach einfach entsorgt.

Und das ging jetzt sogar so weit, dass McDonald’s reagiert hat. Sie weisen die Filialen an, den Verkauf der Happy Meals in den USA einzuschränken. In einer offiziellen Pressemeldung heißt es:

„Wir bitten die Restaurants mit Nachdruck, lediglich ein limitiertes Kontingent an Happy Meals pro Kunde zu verkaufen.“

Das Problem mit den Scalpern, wovon im letzten Jahr zum Beispiel der PS5-Release betroffen war, macht auch vor dem Pokémon-TCG-Markt nicht halt. Scalper kauften deshalb sogleich Hunderte Happy Meals., um an die teuer gehandelten Pokémon-Karten zu gelangen. Beliebte Anlaufplätze hierfür sind zum Beispiel das Onlineauktionshaus eBay.

The Pokémon Company hat zwischenzeitlich übrigens auch reagiert, die die Entwicklung auf dem Sekundärmarkt beobachtet haben. Sie möchten „als Reaktion darauf betroffene Produkte mit maximaler Kapazität nachdrucken“, um so sicherzustellen, dass mehr Fans in den Genuss des Pokémon TCG gelangen.

Wenn es so weit kommt und sie die Seltenheit der Karten verringern, dann dürfte im Sekundärmarkt auch der Preis für einzelne Stücke fallen. Doch aktuell macht es noch nicht den Anschein, als würde sich etwas in Abwärtsrichtung bewegen. Viel mehr wurden gerade erst ganz neue Verkaufsrekorde aufgestellt:

