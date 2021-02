666.000 USD für ein 1st Edition Pokémon TCG Set durch Auktion

Hätten wir damals gewusst, dass die Pokémon-Karten der 1. Generation einmal so viel Wert wie ein Einfamilienhaus sein würden, hätten wir sie sicherlich auch besser behandelt, sie aufbewahrt und sie nicht in der Schublade versauern lassen. Vorausgesetzt, dass wir sie überhaupt noch besitzen. Meine Pokémon-Karten sind heute Lost in Cyberspace, aber dafür hatten wir zumindest eine gute Zeit mit den Karten in der Schule.

Das Glück wird nun einem Sammler zuteil, der seine 1st Edition der Pokémon Trading Card Game (TCG) innerhalb einer Auktion für einen rekordverdächtigen Preis verkaufen konnte.

Laut Goldfin Auctions wurde ein komplettes Set der 1999 1st Edition Pokémon TCG verkauft und das für atemberaubende 666.000 US-Dollar, was umgerechnet circa 550.000 Euro beträgt.

© The Pokémon Company/ via GoldinAuctions

Das macht die Auktion zu einer der teuersten überhaupt, bei der Sammelkarten gehandelt wurden.

Um das kurz einzuordnen: Es handelt sich hierbei natürlich nicht um irgendwelche Karten, die lediglich gut erhalten waren. Es sind insgesamt 103 Karten in dieser Transaktion enthalten, die allesamt die „PSA GEM MINT 10“-Wertung erzielen konnten. Das bedeutet, dass sie hochoffiziell in dem bestmöglichen Zustand sind, den man sich nur vorstellen kann.

Unter anderem liegt die holographische Glurak-Karte bei, die für sich gesehen schon einen ungeheuren Wert bei solchen Aktionen erzielt. Die wurde in anderen Auktionen bereits für mehrere Hunderttausend USD verkauft. Zuletzt im Dezember 2020 von GoldinAuctions für 400.000 USD.

Bemerkenswert: In den letzten Jahren ist ein regelrechter Boom um solche Karten entstanden. Man nimmt an, dass viele, die diese Karten damals in der Kindheit besaßen, aktuell auf der Suche nach den „Karten aus der Kindheit“ sind. Ein gewisser Nostalgiefaktor spielt hier sicherlich eine Rolle.