Pokémon Legends: Arceus – Das Open-World-Game kommt sicher später als gedacht

Pokémon-Legenden: Arceus ist für das Frühjahr 2022 angekündigt. Ich finde aber, dass der Termin sehr optimistisch gewählt wurde und wir bestimmt länger auf das Open-World-Game warten müssen.

Pokémon Legends: Arceus – Wir werden sicher länger auf den Release warten müssen als gedacht

Das Studio geht neue Wege und widmet sich neuen Herausforderungen

Mit „Pokémon-Legenden: Arceus“ arbeitet Entwicklerstudio Game Freak zurzeit an einem sehr ambitionierten Projekt. Das Studio, das normalerweise die Editionen der „Pokémon“-Hauptreihe realisiert, werkelt jetzt an einem großen Action-RPG mit Open-World-Konzept. Das ist eine große Wende, wenn man bedenkt, dass 25 Jahre lang immer das genau gleiche Rollenspielkonzept in verschiedenen Ausführungen wiederholt wurde.

Das kann nicht so schnell klappen wie die Entwicklung normaler „Pokémon“-Editionen, die oft demselben Muster folgen, nur eben in einer anderen Region und anderen Taschenmonstern. Das Gameplay wird komplett überarbeitet und erinnert sogar an The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Technisch ist noch viel Feinschliff nötig

Die Ankündigung vor einigen Wochen wurde von einem ersten Trailer begleitet. Darin bekommen wir bereits einen ersten Einblick in das Abenteuer, das uns in dem feudalen Sinnoh erwarten wird. Erste Fanstimmen merkten sofort an, dass die gezeigte Technik noch sehr ausbaufähig und die Open World praktisch leer erscheint. Es ist nicht ganz klar, in welcher Produktionsphase das Gameplay aufgenommen wurde, aber es scheint so, als wäre noch sehr viel Arbeit nötig, um die Welt mit Leben zu füllen und die grafische Präsentation aufzupolieren.

Corona schränkt Arbeit ein

Das Problem, das hierbei ins Gewicht fällt, ist die weltweite Corona-Pandemie, unter der ebenfalls die japanischen Spieleentwickler leiden. Sehr oft lesen wir, dass die Produktionsbedingungen sehr eingeschränkt sind, weswegen viele Releases in den letzten Monaten schon verschoben wurden. Die Auswirkungen der Pandemie und dazugehörige Einschränkungen im Joballtag werden noch weiterhin in diesem Jahr ein Thema bleiben und das betrifft eben auch „Pokémon-Legenden: Arceus“, das bei Game Freak im Land der aufgehenden Sonne entsteht.

Kurz vorher erscheinen schon Pokémon-Editionen

Diesen Herbst sollen Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle für Nintendo Switch erscheinen. Die beiden Rollenspiel-Remakes gehören zu den großen Weihnachtstiteln von Nintendo – so wie es praktisch immer bei „Pokémon-Editionen“ ist – und werden dementsprechend in dem Zeitraum von Nintendo bestimmt noch groß vermarktet.

Dass gerade einmal ein paar Monate später ein weiterer großer „Pokémon“-Titel kommen soll, könnte für Konkurrenz innerhalb des Franchise sorgen. Nintendo und The Pokémon Company könnten das vielleicht noch umgehen wollen.

Wann könnte Pokémon-Legenden: Arceus eher erscheinen?

Aktuell ist „Pokémon-Legenden: Arceus“ für das Frühjahr 2022 angedacht. Dieser Release-Termin ist allerdings sehr optimistisch gewählt und ich gehe davon aus, dass er noch verschoben wird. Wann könnte man „Pokémon-Legenden: Arceus“ eher erwarten? Es ist eigentlich schon Tradition, dass jedes Jahr zum Jahresende, die großen neuen Pokémon-Titel erscheinen. Damit wollen Nintendo und The Pokémon Company natürlich vom Weihnachtsgeschäft profitieren. Dieses Jahr sind Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle dran und es könnte anhand der oben aufgeführten Gründe so kommen, dass uns „Pokémon-Legenden: Arceus“ als großer Weihnachtstitel für 2022 erwartet.

Pokémon-Legenden: Arceus verschieben… das wäre überhaupt nicht schlimm!

Ich würde es sogar begrüßen, wenn der Release von „Pokémon-Legenden: Arceus“ nach hinten verschoben werden würde.

In den letzten Monaten waren oft Berichte über Crunch Time Thema in den Medien. Lieber sollten die Studiobosse und Publisher aus meiner Sicht den Mitarbeitern mehr Zeit für die Entwicklung eines Titels geben, statt Crunch Time und somit Überarbeitung als letztes Mittel zu tolerieren.

So kann auch die Technik des Spiels noch weiter verbessert werden, was der Qualität des Spiels an sich zugute kommt und den Spielern als Kunden ein besseres und nicht überhastetes Produkt garantiert.

Wir haben schon bei Cyberpunkt 2077 gesehen, wohin es führen kann, wenn Release-Termine auf Biegen und Brechen eingehalten werden müssen, statt auf die Qualität des Spiels zu schauen.

Außerdem bekommen wir im Herbst bereits „neue“ Pokémon-Editionen, da braucht es nicht zwei große „Pokémon“-Releases direkt hintereinander.