Pokémon GO Tour 2026 – Termine und Städte für das Event stehen fest

Die Pokémon GO Tour 2026 wurde offiziell angekündigt, und die Termine sowie die Städte, in denen die Events stattfinden werden, stehen fest. Dieses jährliche Highlight im Kalender von Pokémon GO ist ein Event, das Du nicht verpassen solltest. Vom 20. bis 22. Februar 2026 werden die Veranstaltungen in Los Angeles, USA, und Tainan, Taiwan, stattfinden. Beide Städte sind bekannt für ihre lebendige Pokémon GO Community und haben bereits in der Vergangenheit ähnliche Events ausgerichtet. Den Abschluss bildet ein globales Event, das am 28. Februar und 1. März 2026 stattfindet.

Was erwartet dich bei der Pokémon GO Tour 2026?

Welche Pokémon werden im Mittelpunkt stehen? Während die genauen Details zu den Pokémon, die bei der Tour 2026 im Vordergrund stehen, noch nicht bekannt gegeben wurden, lässt sich aus früheren Events ableiten, dass wieder besondere Monster und neue schillernde Varianten verfügbar sein werden. In der Vergangenheit waren beispielsweise die legendären Pokémon Arktos, Lavados, Zapdos und Mewtu im Fokus, sowie schillernde Varianten der ersten 151 Pokémon.

Die Pokémon GO Tour ist traditionell ein Event, das in Vorbereitung auf den Pokémon Day stattfindet. Dieser jährliche Feiertag der Franchise wird weltweit von Fans gefeiert und ist ein perfekter Anlass, um neue Inhalte und Funktionen in Pokémon GO zu erleben.

Reiseziele und Termine

Wann und wo finden die Events statt? Die physischen Events der Pokémon GO Tour 2026 werden in Los Angeles und Tainan vom 20. bis 22. Februar 2026 stattfinden. Diese Städte wurden ausgewählt, um den Fans in diesen Regionen die Möglichkeit zu bieten, gemeinsam zu spielen und zu feiern. Für all jene, die nicht in der Lage sind, an einem der physischen Events teilzunehmen, gibt es das globale Event, das am 28. Februar und 1. März 2026 stattfindet.

Los Angeles ist bekannt für seine große und aktive Pokémon GO Community, die bereits zahlreiche Events in der Vergangenheit erfolgreich veranstaltet hat. Tainan, Taiwans älteste Stadt, ist ebenfalls ein beliebter Austragungsort und verspricht ein einzigartiges Erlebnis für alle teilnehmenden Trainer.

Was erwartet dich sonst noch in Pokémon GO?

Welche weiteren Events stehen in der nahen Zukunft an? Neben der Pokémon GO Tour gibt es im September 2025 interessante Neuigkeiten wie das Debüt von Mega Camerupt am 28. September 2025. Auch im Oktober 2025 stehen spannende Ereignisse bevor, darunter der Community Day und das Debüt von Mega Metagross. Diese Events bieten dir die Gelegenheit, deine Sammlung zu erweitern und neue Herausforderungen zu meistern.

Während wir auf weitere Details zur Pokémon GO Tour 2026 warten, kannst du sicher sein, dass Niantic weiterhin spannende Events und neue Inhalte bereitstellen wird, um die Community zu begeistern und zu beschäftigen.

Was hältst du von den angekündigten Terminen und Orten der Pokémon GO Tour 2026? Freust du dich schon auf das Event, und planst du, daran teilzunehmen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!