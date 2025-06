Pokemon Go – Goldene Kronkorken sorgen für Frust wegen teurer Bezahlschranken

Pokemon Go hat kürzlich eine neue Mechanik eingeführt, die viele Spieler begeistert hat: die Goldene Kronkorken, die die IVs (Individual Values) eines Pokémon erhöhen können. Doch trotz der anfänglichen Aufregung gibt es erhebliche Hürden, die es schwer machen, diese Neuerung zu genießen.

Warum sind Goldene Kronkorken in Pokemon Go so teuer?

Warum sind die Kosten für Goldene Kronkorken so hoch? Die Goldene Kronkorken sind in einem neuen Belohnungssystem verankert, das den Großteil der Inhalte hinter teuren Bezahlschranken versteckt. Um einen Goldenen Kronkorken zu erhalten, musst du den Deluxe Go Pass erwerben, der 20 Euro kostet. Aber das ist noch nicht alles. Um den Kronkorken tatsächlich zu bekommen, musst du Rang 100 des Passes erreichen, was eine beträchtliche Menge an Zeit und Mühe erfordert.

Der Deluxe Go Pass hat eine begrenzte Laufzeit, die am 29. Juni 2025 endet. Dadurch haben Spieler nur eine Woche Zeit, um alle erforderlichen Aufgaben zu erledigen. Viele werden das Ziel nicht erreichen und ihr Geld für den Pass verschwendet haben.

Wie funktionieren Goldene Kronkorken in Pokemon Go?

Was bringt der Einsatz von Goldenen Kronkorken? Obwohl die Aussicht auf perfekte Pokémon-Stats verlockend klingt, ist der Prozess in Pokemon Go alles andere als einfach. Nach Erhalt eines Goldenen Kronkorkens musst du eine Reihe von Aufgaben erledigen, um die Werte deines Pokémon zu erhöhen. Dazu gehört, das Pokémon als Buddy zu haben, mit ihm zu kämpfen, es zu spazieren und viele weitere zeitaufwändige Aufgaben zu erfüllen.

Solltest du diese Aufgaben nicht innerhalb eines Jahres abschließen, verlierst du die Effekte des Goldenen Kronkorkens. Dies bedeutet, dass all deine Bemühungen umsonst waren, wenn du die Anforderungen nicht rechtzeitig erfüllst.

Warum sind Goldene Kronkorken eine riskante Investition?

Warum könnte sich die Investition in Goldene Kronkorken nicht lohnen? Der vermutlich größte Nachteil der Goldenen Kronkorken ist ihr Verfallsdatum. Wenn du den Kronkorken bis zum 29. Juni 2025 um 23:59 Uhr nicht benutzt hast, verfällt er. Spieler müssen schnell entscheiden, auf welches Pokémon sie den Kronkorken anwenden möchten, was zu unüberlegten Entscheidungen führen kann.

Für die meisten Spieler ist dies ein unverhältnismäßig hoher Preis für ein Item, das viele Ressourcen und Zeit erfordert, um es überhaupt zu erhalten. Die Tatsache, dass es in den Hauptspielen keine zeitliche Begrenzung für solche Items gibt, macht die Situation noch frustrierender.

Ein enttäuschendes Feature mit wenig Mehrwert

Pokemon Go hat mit der Einführung der Goldenen Kronkorken eine Chance vertan, das Spiel für alle Spieler zugänglicher und fairer zu gestalten. Anstatt eine Inklusionsmöglichkeit zu schaffen, wurde es zu einem weiteren Beispiel dafür, wie Inhalte hinter Bezahlschranken und Mikrotransaktionen versteckt werden.

Für die, die dennoch versuchen möchten, einen Goldenen Kronkorken zu erlangen, sei gesagt, dass der Preis nicht bei dem Kauf des Go Passes endet. Du wirst zusätzliche Zeit und Energie investieren müssen, um die erforderlichen Rangstufen zu erreichen. Die meisten Belohnungen in den Rangstufen bestehen lediglich aus Süßigkeiten, was den Wert des Goldenen Kronkorkens weiter mindert. Diese riskante Investition ist für die meisten Spieler nicht empfehlenswert.

Was denkst du über die Einführung der Goldenen Kronkorken in Pokemon Go? Teile deine Meinung in den Kommentaren!