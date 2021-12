Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Kryppuk fangen – So geht’s! (Lösung)

Kryppuk zu finden ist für viele Spieler ein Rätsel. Dieser Guide zeigt euch, wie ihr das seltsame Geisterwesen in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle fangen könnt und das Rätsel um den geweihten Turm löst.

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Kryppuk fangen – Hilfe

Spiritkern bekommen: Zuallererst benötigt ihr einen Spiritkern. Den bekommt ihr ganz einfach während der Hauptstory. Sprecht dafür einfach den NPC auf Route 208 an, der direkt beim Eingang nach Herzhohen beim Honigbaum steht.

Spiritkern in den geweihten Turm einsetzen: Mit dem Spiritkern reist ihr nach Trostu und begebt euch nach Süden auf die Route 209. Dort seht ihr eine kleine Turmruine, den geweihten Turm. Setzt den Spiritkern dort ein.

© Nintendo, The Pokémon Company

Ab geht’s in den Untergrund: Begebt euch jetzt in den Untergrund. Ob ihr das lokal oder online macht, ist dabei unerheblich. Im Untergrund müsst ihr nun mit 32 verschiedenen Personen reden.

Dabei zählen NICHT:

Andere (Online-)Spieler

Händler wie zum die Bergsteiger-NPCs

So findet ihr viele Personen: Es gibt bestimmte Stellen im Untergrund, an denen NPCs erscheinen. Dabei werden die NPCs neu geladen, wenn ihr einen Pokémon-Unterschlupf (also die großen Kammern, in denen Pokémon anzutreffen sind) betretet und wieder verlasst. Versucht also auf diese Weise 32 verschiedene NPCs anzutreffen. Schreibt euch am besten die Namen der Charaktere auf, um niemanden doppelt anzusprechen. Denn es kann vorkommen, dass derselbe NPC an einem anderen Ort erneut erscheinen kann.

© Nintendo, The Pokémon Company

Kryppuk am geweihten Turm finden

Lauft zurück zum geweihten Turm: Habt ihr genug NPCs im Untergrund angesprochen, begebt euch wieder zum geweihten Turm, wo ihr den Spiritkern eingesetzt habt. Speichert das Spiel vorsichtshalber ab und interagiert damit mittels A-Taste mit dem Turm. Anschließend beginnt der Kampf gegen Kryppuk (Level 25) und ihr habt die Chance, das Pokémon zu fangen.

© Nintendo, The Pokémon Company

Kryppuk ist übrigens nicht shiny-locked. Das heißt, ihr könnt es als Shiny antreffen und das Spiel dafür resetten, sofern ihr vor dem Kampf gespeichert habt.

Ihr könnt noch weitere Kryppuk fangen

Für jeden Spiritkern, den ihr habt, könnt ihr ein weiteres Kryppuk bekommen. Nachdem ihr bereits ein Kryppuk am geweihten Turm gefangen oder besiegt habt, setzt ihr einen neuen Spiritkern in den Turm ein, und befolgt dieselben Schritte erneut.

Hier findet ihr weitere Spiritkerne: Neben dem NPC bei Herzhofen lassen sich noch weitere Spiritkerne finden. Ihr könnt zum Beispiel Spiritkerne im Untergrund ausgraben (Nationaldex vorausgesetzt) und in Zweiblattdorf ist ebenfalls einer versteckt. Setzt dazu Surfer beim Teich ein. Im Westen des Teichs ist ein Spiritkern versteckt.