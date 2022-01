Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Gewinnt das Spiel + cooles Merchandise-Paket!

Für Pokémon-Fans geht es wieder in die Sinnoh-Region! Die neuen Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle laden auf der Nintendo Switch dazu ein, diese schöne Region erneut zu erkunden und viele Pokémon zu fangen. Ihr könnt jetzt eines dieser beiden Spiele plus cooles Pokémon-Merchandise bei uns gewinnen!

Pokémon-Fans, aufgepasst: Die Safari-Zone beschert euch tolle Preise!

„Pokémon fangen“ ist unser Stichwort: Jeder Pokémon-Fan kennt wohl die Safari-Zone. Dieser spezielle Pokémon-Park feierte sein Debüt bereits in den allerersten Editionen und beherbergt besonders seltene Pokémon, die es sonst nicht in der jeweiligen Region zu fangen gibt. Zudem läuft das Fang-Prozedere etwas anders ab, als in den übrigen Routen und Gebieten.

Anstelle mit euren Pokémon das zu fangende Taschenmonster im Kampf zu schwächen, werft ihr Steine und Köder bzw. Matsch und Futter, um eure Fangchance zu erhöhen. Zudem dürft ihr nur spezielle Safaribälle benutzen und müsst auf euer eigenes Pokéball-Sortiment verzichten. Euer Besuch in der Safari-Zone ist automatisch vorbei, wenn ihr die Safari-Bälle aufgebraucht habt oder eine gewisse Anzahl von Schritten gegangen seid.

In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle ist die Safari-Zone ebenfalls vertreten. In Sinnoh heißt die Fang-Attraktion jedoch anders, nämlich Großmoor. Bei Weideburg könnt ihr das sumpfige Großmoor betreten, mit der Bahn verschiedene Bereiche erreichen und euer Glück beim Fangen der dortigen Taschenmonster versuchen.

Gewinnspiel: Pokémon Strahlender Diamant/Leuchtende Perle + Merchandise-Paket

Das könnt ihr gewinnen: Insgesamt verlosen wir drei vollgepackte Pokémon-Pakete bestehend aus dem Spiel „Pokémon Strahlender Diamant“ oder „Pokémon Leuchtende Perle“ (nach Wahl) und cooles Merchandise zu den Games. Die Pakete sind prall gefüllt mit:

1x Pokémon Strahlender Diamant oder Leuchtende Perle (nach Wahl)

1x kleine Figur passend zur Edition, sprich entweder Palkia oder Dialga

1x Pin in Form eines „Pokéordens“ farblich abgestimmt auf Strahlender Diamant und Leuchtende Perle

1x Notizbuch im Still von Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle

So macht ihr beim Gewinnspiel mit

Euer Interesse ist geweckt? Dann gelangt ihr hier zum Gewinnspiel! Zögert nicht, denn der Einsendeschluss ist bereits am 23. Januar 2021 um 23:59 Uhr.

Teilnahme – Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, kommentiert unterhalb dieses Beitrags und beantwortet diese zwei Fragen: „Welches besondere Pokémon hast du im Großmoor oder in einer Safari-Zone gefangen? Und was waren deine besten und lustigsten Erlebnisse?“

Hinterlasst uns idealerweise eine E-Mail (mit Benutzernamen) unter [email protected], damit wir dich umgehend kontaktieren können. Mehr Infos gibt es in den Teilnahmebedingungen.

Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr voraussichtlich am selben Tag. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird von uns persönlich kontaktiert werden. Wir wünschen euch viel Erfolg!