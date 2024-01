Knochen farmen in Palworld: Wo finde ich Knochen? – Lösung

Wenn ihr euch gerade mitten im Basisbau in Palworld befindet und euren Charakter stärken möchtet, benötigt ihr einen ganz bestimmten Rohstoff. Und dieses Item ist so speziell, dass es ihn nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen gibt.

Die Rede ist von Knochen. In dieser Lösung erfahrt ihr, wo ihr Knochen findet und was ihr so alles mit ihnen im Pokémon-Klon mit Wäffelchen anstellen könnt.

Wofür brauche ich Knochen in Palworld?

Knochen ist ein Rohstoff wie jeder andere in Palworld. Doch der Unterschied ist das spezielle Anwendungsgebiet. Wir brauchen Knochen für ein ganz bestimmte Bauwerke aus Zement zum Beispiel. Deshalb brauchen wir schon einiges an Knochen.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Außerdem brauchen wir 10x Knochen für den Megagleiter, der über eine höhere Geschwindigkeit verfügt und den Ausdauerverbrauch minimiert.

Deshalb ist es essenziell, dass ihr im Mid-Game auf Knochenjagd gehen. Aber wo finden wir Knochen? Wo muss ich suchen?

Knochen: Fundort in Palworld

Wo finde ich Knochen in Palworld? Auf den ersten Blick ist es ein echtes Rätsel, wo wir Knochen suchen sollen. Aber es ist wie bei so vielen Dingen im Leben. Wenn man einmal weiß, wie es geht, ist es im Grunde gar nicht so schwer!

Knochen werden nur von ganz bestimmten Pokémon, ähh Pals, fallengelassen. Wir müssen also auf die Jagd nach Pals gehen. Und hier gibt es eine Pal-Gattung, die sich besonders anbietet. Das wäre zum Beispiel das Wildschwein mit dem Namen: Rushoar.

Das streitsüchtige Pal findet ihr an den nachfolgenden Stellen auf unserer Karte. Schaut einmal aufs nachfolgende Bild.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Das Herbstbiom im Nordwesten des Startgebiets bietet sich an. Zum Beispiel im Windgebiet. Spawnt bei der Verlassenen Kirche und durchsucht das hiesige Gebiet. Die Rushoar findet ihr hier im Grunde überall und damit auch ausreichend Knochen!

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr die Rushoar gefunden habt, könnt ihr sie entweder fangen oder direkt ausschalten. Wenn ihr ihnen den Garaus macht, achtet darauf, die fallengelassenen Items einzusammeln. Das passiert nur beim Fangen der Pals ganz automatisch.

Tipps für die Knochenjagd: Bedenkt, dass es auch noch weitere Pals gibt, die Knochen droppen. Aber die Rushoar sind recht einfach zu finden und zu farmen, da sie sehr schwach sind.

Weitere Kandidaten wären die nachfolgenden Pals:

Fixy

Loupmoon

Gorirat

Ich binde euch an dieser Stelle noch einmal das Habitat von Fixy ein. Dieses Pal könnt ihr auch recht einfach finden und ausschalten, um an sehr viele Knochen zu kommen! Einfacher geht es nun wirklich nicht.

© Pocketpair/PlayCentral-Bildmontage

Das Habitat ist recht ähnlich zu dem von Rushoar. Es könnte also sein, dass ihr im Windgebiet sogleich auf die Fixy trefft. Wenn ihr dann abwechselnd Fixy und Rushoar abfarmt, geht es recht schnell mit der Knochenjagd.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.