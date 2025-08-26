Palworld 2024 – Wartezeit überbrücken mit diesen 10 spannenden Alternativen

Für alle, die die Zeit bis zum nächsten Update von Palworld überbrücken wollen, gibt es eine Vielzahl von Spielen, die ähnliche Elemente bieten. Palworld, das 2024 in den Early Access gestartet ist, hat die Herzen vieler Gamer erobert. Es kombiniert Elemente von Survival-Spielen mit dem Sammeln von Kreaturen, sogenannten Pals, die für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden können. Doch während du auf neue Inhalte wartest, gibt es zahlreiche Alternativen, die ebenfalls Spaß machen.

RuneScape: Dragonwilds

Was bietet RuneScape: Dragonwilds? Dieses Spiel, das im April 2025 im Early Access gestartet ist, bringt eine moderne Wendung in die klassische RuneScape-Erfahrung. Mit seinen offenen Welt- und Survival-Elementen bietet es RPG-Dragonerlebnisse und unterstützt den Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Wenn du ein Fan von Palworlds Multiplayer-Optionen bist, wirst du auch hier auf deine Kosten kommen.

Das Spiel ist auf PC über Steam im Early Access verfügbar und erhält regelmäßig Updates, was bedeutet, dass es kontinuierlich besser wird. Wenn du also nach einem Spiel suchst, das dir die Wartezeit auf Palworld versüßt, ist RuneScape: Dragonwilds definitiv einen Blick wert.

Core Keeper

Warum solltest du Core Keeper ausprobieren? Wenn du die Survival-Elemente von Palworld magst, aber eine Pause vom Kreaturensammeln brauchst, ist Core Keeper ideal. Dieses Sandbox-Spiel bietet eine offene Welt, die du erkunden und in der du deine Basis aufbauen musst, um zu überleben. Die niedliche Pixelgrafik täuscht, denn der Kampf kann recht anspruchsvoll sein.

Core Keeper unterstützt Multiplayer-Koop für bis zu acht Spieler und ist auf mehreren Plattformen verfügbar, einschließlich PC, Nintendo Switch, PS4, PS5 und Xbox One. Zudem ist es mit einem Xbox Game Pass kostenlos erhältlich, was es zu einer großartigen Option für Xbox-Spieler macht.

Enshrouded

Was macht Enshrouded besonders? Dieses Spiel verbindet Action-RPG-Elemente mit der offenen Welt und den Survival-Crafting-Elementen, die du in Palworld liebst. Du kannst bis zu 16 Freunde einladen, um gemeinsam ein riesiges Koop-Erlebnis zu genießen. Derzeit noch im Early Access, wird Enshrouded kontinuierlich weiterentwickelt.

Es ist für den PC verfügbar, aber eine Veröffentlichung für PS5 und Xbox Series X|S ist geplant. Wenn du ein Abenteuer in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt suchst, ist Enshrouded eine ausgezeichnete Wahl.

Moonstone Island

Warum könnte Moonstone Island etwas für dich sein? Wenn du den Kreaturensammelaspekt von Palworld liebst, aber eine gemütlichere Erfahrung suchst, ist Moonstone Island genau das Richtige. Diese Mischung aus Farming-Simulation und Kreaturensammlung bietet ein offenes Gameplay mit Pixelgrafik und rundenbasierten Kämpfen.

Obwohl es sich um ein Einzelspielerspiel handelt, bietet es viele ähnliche Spielmechaniken wie Palworld, ohne den Survival-Stress. Verfügbar auf PC, Nintendo Switch und als Crunchyroll-Mobile-Exklusivtitel.

Conan Exiles

Was erwartet dich in Conan Exiles? In der Welt von Conan der Barbar erwartet dich ein brutales Überlebensspiel in einer weitläufigen offenen Welt. Obwohl es grafisch intensiver ist als Palworld, bietet es eine Vielzahl von Kreaturen, die als Reittiere dienen können, und unterstützt sowohl Koop- als auch PvP-Modi.

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2018 hat Conan Exiles zahlreiche DLCs und Updates erhalten und ist auf PC, PS4, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar.

Valheim

Was ist das Besondere an Valheim? Bekannt für seine brutalen Überlebensherausforderungen, bietet Valheim eine Welt voller Wikinger-Mythologie. Du kannst eine eigene Wikingersiedlung errichten und mächtige Bestien bekämpfen, was es zu einer tollen Alternative zu Palworld macht.

Valheim ist im Early Access für PC und Xbox verfügbar und unterstützt Multiplayer für bis zu zehn Spieler.

Terraria

Warum solltest du Terraria spielen? Terraria, bekannt für seine pixelige Sandbox-Erfahrung, bietet eine Vielzahl von Kreaturen, die du sammeln kannst. Obwohl es 2D ist, bietet es ein tiefgründiges Gameplay ähnlich wie Palworld.

Seit 2011 auf dem Markt, hat Terraria viele Updates erhalten und ist auf mehreren Plattformen verfügbar, darunter PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One und mobile Geräte.

Grounded 2

Was macht Grounded 2 interessant? In diesem Spiel überlebst du in einem gigantischen Garten, in dem du auf übergroße Insekten triffst. Mit neuen Reittieren und Koop-Gameplay für bis zu vier Spieler ist Grounded 2 ein spannendes Abenteuer.

Aktuell im Early Access, ist es für PC und Xbox Series X|S erhältlich.

Ark: Survival Evolved

Warum Ark: Survival Evolved wählen? Wenn du mehr Dinosaurier in Palworld vermisst, ist Ark: Survival Evolved perfekt für dich. Tame prähistorische Kreaturen und überlebe auf einer mysteriösen Insel voller Gefahren.

Verfügbar auf PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One und mobilen Geräten, bietet Ark sowohl Einzelspieler- als auch MMO-Erfahrungen.

Monster Hunter Stories

Was bietet Monster Hunter Stories? Anders als andere Monster Hunter-Spiele konzentriert sich diese Serie auf das Sammeln und Aufziehen von Monstern. Mit einer offenen Welt und einer klaren Story bietet es eine interessante Alternative zu Palworld.

Die Serie ist auf PC, Nintendo Switch und PS4 verfügbar und bietet mit ihrem rundenbasierten Kampfsystem eine einzigartige Spielerfahrung.

Hast du eines dieser Spiele schon ausprobiert oder hast du andere Empfehlungen? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!