Wenn man ein erfülltes Leben als überzeugter Junggeselle führt, fehlt hier und da eine helfende Hand. Doch es gibt viele technische Gadgets, die einem das Leben ein Stück weit einfacher gestalten können.

Warum also nicht darauf zurückgreifen? Deshalb stellen wir euch in diesem Beitrag ideale Produkte vor, die euch im Alltag einiges an Zeit einsparen.

Sparen am Black Friday bei Otto

Und da kommt der Black Friday bei Otto doch wie gerufen? Vom 15. November bis zum 28. November 2022 läuft der große Black Friday Sale beim beliebten Onlineversandhaus. Und am 25. November 2022 ist dann der eigentliche Black Friday. Ab sofort heißt es also Sparen bei Otto!

Der Sale bietet eine sehenswerte Auswahl an reduzierten Produkten. Doch es kann mitunter ziemlich schwer sein, sich durch unzählige Angebote zu wühlen, weshalb wir euch hier ein paar spannende Rabatte herausgesucht haben.

Wo kann ich Zeit sparen?

Schnäppchen bei Küchenkleingeräten

Einige Gadgets sollten in deinem Haushalt auf gar keinen Fall fehlen. Darunter fällt die Heißluftfritteuse, denn sie kann wahre Wunder bewirken durch den Verzicht des lästigen Vorheizens. So werden Pommes in Windeseile schön knusprig. Obendrein lädt eine Heißluftfritteuse zum gesunden Kochen ein.

Außerdem sollte eine moderne Mikrowelle in keinem Haushalt fehlen. Sie wärmt euer Essen in Minutenschnelle auf und verbraucht weniger Strom als der Herd.

Zudem empfehle ich jedem, einmal über einen elektrischen Schnellkochtopf nachzudenken. Auch hier ist der größte Vorteil die Zeitersparnis. Wenn es schnell gehen muss, kommt so ein Schnellkochtopf doch wie gerufen. Da ist er wirklich unschlagbar!

Sparen auf Kühl- & Gefrierschränke

Häufig haben Singlehaushalte gar keine Gefriertruhe. Wenn ihr zum Beispiel in einer kleineren Wohnung lebt, kommt das nicht selten vor. Aber es gibt immer die Möglichkeit, eine Gefriertruhe separat zu bestellen.

Und das macht auch Sinn, immerhin wollen wir gekochtes Essen für später aufheben – oder einfach mal ein Eis in der Truhe verstauen? So oder so kannst du hier Zeit sparen, wenn du nicht nochmal extra in den Supermarkt laufen musst am Wochenende. Und du kannst diese dann ganz einach mit in die nächste Wohnung nehmen. Eine zusätzliche Gefriertruhe hat viele Vorteile.

Rabatte auf Staubsauger

Aber wenn du wirklich Zeit einsparen möchtest, dann solltest du hinsichtlich des Staubsauger über ein neues Modell nachdenken.

Mittlerweile haben sich die Saugroboter etabliert, die dir das Staubsaugen und sogar das Wischen komplett abnehmen können. Deshalb empfehlen wir einen Reinigungsroboter mit Nass-Trocken-Funktion. Mittlerweile gibt es hier auch schon recht günstige Modelle zwischen 100 und 200 Euro.

Günstige Waschmaschinen & Trockner

Außerdem kannst Du einiges an Zeit einsparen, wenn du nicht nur über eine moderne Waschmaschine nachdenkst, sondern dir obendrein einen unkomplizierten Trockner zulegst.

So fällt das Wäscheaufhängen komplett weg. Du schmeißt einfach alles in den Trockner und wenn er durchgelaufen ist, kann die Kleidung wieder angelegt oder verstaut werden.

Und falls Du noch keine moderne, nachhaltige Waschmaschine besitzt, empfehlen wir diese hier von Siemens und Bauknecht, die mit der neuen „A->G“-Kategorisierung sogar den niedrigsten Stromverbrauch aufweisen. Eine wirklich nachhaltige Investition.