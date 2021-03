Oster-Aktion bei MediaMarkt: Erfolgreiche PlayStation-Titel im Angebot!

Dieses Jahr lohnen sich die Angebote verschiedener Händler rund um das Osterfest für alle Gaming-Fans besonders, da von Spielen bis zu Zubehör alles dabei ist. Nun bietet auch MediaMarkt eine tolle Oster-Aktion an: Momentan gibt es 13 große Sony-Titel im Angebot!

Bei der Auswahl ist für jeden Geschmack etwas dabei. Nutzt die Gelegenheit und stattet euch über die Feiertage mit tollen Spielen aus! Wenn ihr gerne erstmal nachlesen möchtet, worum es in den angebotenen Spielen geht, könnt ihr dies hier machen.

Ghost of Tsushima

Einer der letzten großen Titel für die PlayStation 4 macht den Anfang der Oster-Aktion: Ghost of Tsushima erschien letztes Jahr im Juli und erfreute sich großer Beliebtheit. Erst kürzlich wurde außerdem eine Film-Adaption angekündigt. Das Samurai-Spiel gibt es aktuell für 39,99 Euro im Angebot!

© Sony Interactive Entertainment

Nach einer brutalen Schlacht liegt es an Jin Sakai, dem letzten überlebenden Samurai, die Insel Tsushima und das Volk vor den einfallenden Mongolen zu beschützen. Dabei findet ihr euch in einem Zwiespalt wieder: Haltet ihr euch an den ehrenhaften Kodex der Samurai oder nutzt ihr jedes Mittel zum Sieg?

Death Stranding

Das neueste Werk von Produzent Hideo Kojima namens Death Stranding ist in der nahen Zukunft angesiedelt. Die Erde ist von unerklärlichen Explosionen und übernatürlichen Gestalten bedroht, durch die der Menschheit ein jähes Ende droht. Erhältlich ist das Spiel momentan für 19,99 Euro.

© Kojima Production/Sony Interactive Entertainment

Als Sam Porter Bridges ist es eure Aufgabe, mit wertvoller Fracht beladen durch diese gefährliche Welt zu reisen und das Unheil abzuwenden. Dabei heißt es, alternative Routen für eure Reise zu finden und sich nur wohl überlegt auf Kämpfe einzulassen. Findet ihr im Kampf euer Ende, müsst ihr euch einen Weg zurück ins Leben bahnen.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Es ist Zeit, sich erneut durch New York zu schwingen! Genauer gesagt durch Harlem, denn in diesem Teil schlüpft Miles in den Superheldenanzug, um seine neue Heimat zu beschützen. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales für die PlayStation 5 kostet bei der Oster-Aktion momentan günstige 44,99 Euro.

© Sony

Die Handlung setzt ein Jahr nach den Geschehnissen von Marvel’s Spider-Man an. Peter Parker nimmt den jungen Miles unter seine Fittiche, doch während der Abwesenheit des eigentlichen Helden liegt es nun an dem Jugendlichen, die kommende Bedrohung aufzuhalten.

Weitere reduzierte Sony-Titel bei der Oster-Aktion

Neben den drei vorgestellten Spielen sind ebenfalls folgende Titel von Sony reduziert: