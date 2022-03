Oscars 2022: Ein einziger Schlag ins Gesicht – Will Smith ohrfeigt Chris Rock auf der Bühne

Schauspieler Will Smith gewann den diesjährigen Academy Award als Bester Darsteller für seine Rolle im Sport-Drama King Richard. Doch es wird wahrscheinlich nicht die emotionale Dankesrede sein, die von den Oscars 2022 in Erinnerung bleiben wird.

Eine knappe halbe Stunde bevor Smith seinen Preis entgegen nimmt, schockiert er das Publikum, als er auf offener Bühne Komiker und Moderator Chris Rock ins Gesicht schlägt.

Ohrfeige während der Oscars 2022 – Von schlechten Witzen, Ehrenmännern versus Gewalttätern und der Frage: War das echt?

Chris Rock übernahm die Vorstellung der nominierten Werke sowie Ankündigung des Gewinners in der Kategorie Bester Dokumentarfilm. Während seiner Ansprache ging ein Witz auf die Kosten von Jada Pinkett Smith, Schauspielerin und Ehefrau von Will Smith.

Der Comedian scherzte, er könne es kaum erwarten, sie in der Fortsetzung von Die Akte Jane zu sehen und spielte damit auf Jadas kahlgeschorenen Kopf an.

Anders als Demi Moore aka G.I. Jane wählte Jada den extremen Haarschnitt jedoch nicht, um sich als Soldatin an die Gepflogenheiten der Navy SEALs anzupassen, sondern weil sie an einer Erkrankung leidet, die zu Haarausfall führt.

Scheinbar kann Will zunächst über den Witz lachen; vielleicht handelt es sich dabei aber auch um ein peinlich berührtes Weglachen. Jada ist jedenfalls nicht nach Lachen zumute. Sichtlich genervt verdreht sie die Augen.

Als Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher wissen wir nicht genau, ob das Paar daraufhin Worte oder vielsagende Blicke austauscht, denn die Kamera schwenkt zurück zum Moderator. So hören wir zunächst nur ein „Oh oh“ von Chris, bis Will wieder im Bilde ist und auf die Bühne läuft.

Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, schlägt Will Smith Chris Rock mit der flachen Hand ins Gesicht und geht wieder auf seinen Platz zurück.

Oscars 2022: Kommt der beste Film von Netflix?

Für einen kurzen Moment scheint sich das Publikum nicht sicher zu sein, ob sie gerade einen einstudierten Gag gesehen haben oder nicht. Während einige wenige vereinzelt jubeln, verstummen die meisten. Schnell lockert Chris die Stimmung wieder auf, indem er betont lässig kommentiert: „Wow. Will Smith just smacked the shit out of me“.

An seinem Platz angekommen, brüllt Smith den Comedian in harschem Tonfall an, den Namen seiner Frau nie wieder in den Mund zu nehmen: „Keep my wife’s name out of your fucking mouth!“, so der O-Ton, der für das amerikanische Fernsehen zensiert werden musste. Als Chris ihm entgegnet, es sei nur ein Witz, wiederholt Will seine Aufforderung.

Der Moderator akzeptiert und führte mit der Überleitung „That was [the] greatest night in the history of television“ weiter im Programm.

Als Smith wenige Minuten später seinen Oscar entgegen nahm, entschuldigte er sich bei der Academy und seinen Mitnominierten für die Überreaktion, jedoch nicht bei Chris Rock.

Nahezu augenblicklich fluteten Memes zum Vorfall das Internet und es wurde rege diskutiert, ob es nun ein echter emotionaler Ausbruch oder doch nur ein Marketing-Gag war.

Einige ergreifen Partei für Will: Er sei ein echter Ehrenmann, der die Würde seiner Frau gegen Chris Rocks geschmacklosen Witz verteidigt habe. Andere beschreiben den Auftritt eher als peinlich, äußern sich kritisch gegenüber der gewalttätigen Lösung, die Smith gewählt hat, und loben die gelassene Reaktion des Comedians. Medienberichten zufolge verzichtet Rock auf eine Anzeige.