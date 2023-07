One Piece auf Netflix: Neuer Trailer zeigt Ruffys Gummikräfte, Gol D. Roger und mehr

Schon am 31. August 2023 ist es so weit: Dann startet die Live-Action-Adaption von One Piece auf Netflix. In einem ersten Teaser-Trailer konnten wir bereits Ruffy, Zorro, Nami, Lysop und Sanji als reale Menschen bestaunen und einen Eindruck davon gewinnen, was mit der Netflix-Adaption auf uns zukommt.

Die Verantwortlichen haben nun zum ONE PIECE DAY einen weiteren Trailer nachgereicht, der sogar drei Minuten lang Szenen aus der Serie zeigt. Schaut euch auf PlayCentral an, wie Ruffys Gummikräfte in der Realität aussehen würden.

One Piece auf Netflix: Neuer Trailer geht drei Minuten lang

Was ist zu sehen? Zu Beginn des Trailers sehen wir die ikonische Szene von Gol D. Rogers Hinrichtung. Kurz vor seinem Tod rief er nämlich das große Zeitalter der Pirat*innen aus.

Direkt darauf folgt ein actionreicher Kampf auf See. Wir sehen das Schiff von Alvida, wie es mit Kanonen auf ein anderes Schiff schießt. Hier ist Alvida noch vor dem Genuss ihrer Teufelsfrucht zu sehen, da sie nach dem Verzehr an Gewicht verliert.

Den Trailer könnt ihr selbst hier sehen:

Auch die Gründung der Strohhutpirat*innen ist in den Szenen zu sehen. Ruffys stellt in einer Szene beispielsweise die selbstgemalte Version der Jolly Roger vor und die Flying Lamb erhält einen kleinen Auftritt.

Im Laufe des Trailer sind weitere denkwürdige Momente und Arcs zu sehen, die in der Netflix-Serie vorkommen werden.

Im Trailer sind zudem erstmals einige wichtige Charaktere zu sehen, die wir euch hier auflisten:

Alvida

Shanks

Arlong

Dracule Mihawk

Corby

Besonders beeindruckend ist der Einsatz der Teufelskräfte dargestellt. Buggy setzt in einem Zirkuszelt die Trenn-Trenn-Frucht ein und spaltet seinen Körper in mehrere Abschnitte auf. Weiterhin sind Ruffys Gummikräfte zu sehen, indem er sich an seinem Gesicht zieht und die Gum-Gum-Gatling einsetzt.

In dem Trailer sind außerdem einige der originalen Synchronstimmen aus Deutschland zu hören. Viele Fans freuen sich in den Kommentaren darüber, dass sie die vertrauen Stimmen zu hören bekommen.