Der Erfolgsmanga One Piece nähert sich mit sehr großen Schritten dem Finale der Wa No Kuni Arc und es ist wohl sicher zu behaupten, dass die Geschichte über Monkey D. Ruffy und seine Strohhüte selten so spannend war wie aktuell. In Kapitel 992 wird nicht nur verraten, dass Big Mom ganz eigen Pläne verfolgt, der Kampf zwischen Kaiser Kaido und der Akazaya geht auch in die heiße Phase über.

One Piece: Was in Manga-Kapitel 992 passiert ist

In Onigashima ist die Kaiserin Big Mom endlich auf ihren Sohn Perospero getroffen, dem sie auch sogleich verkündet, dass sie eine Allianz mit der 100-Bestien-Piratenbande eingegangen ist. Der Nutzer der Pero Pero no Mi akzeptiert diesen Umstand zwar, zeigt sich aber dennoch unverständlich über Bog Moms Entscheidung. Seine Mutter offenbart ihm daraufhin, dass sie mit dem Bündnis geheime Pläne verfolgen würde.

Marco, der ehemalige Kommandant der 1. Division der Whitebeard-Bande, befindet sich ebenfalls vor Ort, sieht in Big Mom aber anscheinend keine Gefahr. Er gibt an, dass die Banden von Whitebeard und Charlotte Linlin mit dem Besiegen des Dämons einst gemeinsame Ziele verfolgt hätten, dies nun, da sich die Strohhüte diesem Problem angenommen haben, aber nicht mehr gegeben sei. Marco sagt außerdem, dass er und die anderen Überlebenden nicht an das Wort von ihrem Vater gebunden seien.

One Piece: Akazaya vs. Kaido

Anderswo hat Carrot erfahren, dass sich Perospero auf der Insel befindet, weswegen sie sich sofort auf dem Weg macht, um sich ihm zu stellen und Pedro zu rächen. Black Maria, einer der Stars der 100-Bestien-Piratenbande, spielt unterdessen im Theater der Banketthalle für ihre Kameraden ein Lied, dessen Melodie sich mit dem Kampfgetümmel auf dem Dach vermischt. Dort kämpfen die Männer mit den roten Schwertscheiden noch immer zusammen mit Nekomamushi und Inuarashi gegen den Kaiser Kaido, der sich wie gehabt in seiner Drachenform befindet.

Nach einigen heftigen Schlagabtäuschen gelingt es Nekomamushi, Kaido mit seiner Attacke Aka-Byobu (Roter Katzentanz) zu verletzen. Zum Entsetzen von Kaidos Untergebenen gelingt es Kawamatsu, O-Kiku und Isou ebenfalls, dem Kaiser Wunden zuzufügen und es hat den Anschein, dass Kaido in diesem Kampf den Kürzeren zieht. Nach weiteren Schlagabtäuschen versucht dieser rasend vor Wut seine Gegner erneut mit seinem Boro Breath zu verletzen.

Doch in diesem Moment mischt sich Raizo in das Geschehen ein und fängt den Angriff des Drachen mit einer seiner Ninja-Techniken ein und wirft die Attacke auf Kaido zurück, was selbst ihm starke Schmerzen zu bereiten scheint. Immer mehr Treffer finden ihr Ziel und der mächtige Kaiser wird Stück für Stück in die Ecke gedrängt. Gerade, als er glaubt, nun zum Gegenschlag ausholen zu können, muss er überrascht feststellen, dass sich Kinemon, Denjiro, Ashura Douji und Inuarashi ihm entgegenstellen.

Die Krieger halten alle jeweils zwei Schwerter in den Händen und imitieren den Zwei-Schwerter-Stil ihres Fürsten. Was Kaido in diesem Moment bereits befürchtet wird auch sogleich zur Realität. Die Kämpfer greifen gemeinsam im Stil von Oden an und landen einen mächtigen, gemeinsamen Hieb auf der Narbe, die Kouzuki Oden dem Kaiser einst zugefügt hat. Mit dieser schweren Verletzung endet Kapitel 992 von One Piece und lässt die Frage offen, ob sich Kaido davon noch erholen kann.