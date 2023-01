One Piece: Kampf der Giganten! Manga-Kapitel 1071 teasert Schlacht gegen Blackbeard

Die Finale Sage von One Piece ist aktuell eine einzige Aneinanderreihung von aufgelösten Geheimnissen, sich überschlagenden Ereignissen und überraschenden Wendungen. Der Weg zum Abschluss des weltweit berühmten sowie erfolgreichen Piratenepos ist also alles andere als langweilig und da bildet auch Manga-Kapitel 1071 keine Ausnahme.

Ganz im Gegenteil, das letzte Kapitel des Jahres 2022 hat allerlei interessante Storydetails für seine Leser*innen parat und manch eine wichtige Information zu bieten. Besonders spannend ist jedoch vor allen Dingen der Abschluss, denn dort teasert Mangaka Eiichiro Oda den Zusammenstoß zweier Giganten, die sich vielleicht schon bald im Krieg befinden.

Solltet ihr lieber nicht wissen wollen, um wen es sich dabei handelt und was sonst so im aktuellen Manga-Kapitel passiert ist, dann empfehlen wir euch, an dieser Stelle mit dem Lesen aufzuhören, denn es folgen nun massive Spoiler zu Manga-Kapitel 1071. Bedenkt zudem, dass der Manga dem Anime in Sachen Handlung um einiges voraus ist.

One Piece: Prallen diese zwei Giganten schon bald aufeinander? (Manga-Kapitel 1071)

Es ist schwer zu sagen, über welche Information aus dem neuesten Manga-Kapitel sich Leser*innen am meisten gefreut haben, beziehungsweise welche Erkenntnis für die meisten erstaunten Gesichter gesorgt hat. Ist es der ehemalige Samurai der Meere Bartholomäus Bär, der anscheinend ohne Verstand gegen den Red Port geknallt ist?

Oder doch die Ankündigung, dass Dr. Vegapunk noch einen weiteren mächtigen Verbündeten hat, der ihm nun zur Seite stehen will? Auf jeden Fall dürfte es manch einen Fan überrascht haben, dass sich Eustass Kid und seine Piratenbande kurz davor befinden, Elban, die Heimat der Riesen, zu besuchen. Letztendlich alles Kleinkram, bedenkt man das Ende von Kapitel 1071.

Denn hier taucht niemand geringeres als Fanliebling Monkey D. Garp wieder auf, Großvater von Ruffy, Held der Marine und noch vor gar nicht langer Zeit einer der mit Abstand stärksten Charaktere in ganz One Piece. Der Vater von dem Revolutionär Monkey D. Dragon zeigt sich gut gelaunt und vor allem voller Tatendrang.

Er erörtert der etwas angespannten Vizeadmirälin Doll, ihres Zeichens Kommandantin der Marine-Basis G-14, dass er kein Problem darin sehe, wenn er ohne Erlaubnis und entsprechenden Auftrag das Territorium eines Kaisers betreten würde. Was, wie wir Garp kennen, wahrscheinlich eine faustdicke Lüge ist.

Schließlich zeigt sich die Marine recht zaghaft, wenn es darum geht, einen offenen Krieg gegen einen Kaiser zu beginnen, zudem ist Garp nach dem Krieg in Marine Ford von seinem Posten zurückgetreten und unterrichtet mittlerweile nur noch junge Marinesoldaten. Es ist also mehr als zweifelhaft, dass ihm eine solche Aktion einfach so verziehen wird.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Doch es scheint sich sowieso um eine sehr persönliche Aktion zu handeln, denn der Mann, der als Garp, die Faust weltweit Bekanntheit erlangt hat, holt in der Marine-Basis G-14 Helmeppo ab und verkündet mit strahlendem Gesicht, dass er vorhabe, Hachinosu anzusteuern, die aktuelle Basis von Marshall D. Teach.

Dort will er seinen Schüler Corby retten, der nach den jüngsten Vorfällen auf Amazon Lily von Blackbeard entführt wurde und dessen aktueller Status völlig unbekannt ist. Natürlich freuen sich viele Leser*innen nun, dass es vielleicht zum Zusammenprall zwischen diesen mächtigen Kriegern kommt, manch ein Fan nimmt die Information aber auch mit Wehmut wahr.

Denn wir wissen, dass Garp schon lange nicht mehr so stark ist, wie er einst war, und selbst ein einst ähnlich großer Kämpfer wie Silvers Rayleigh gab erst vor wenigen Kapiteln an, dass er nicht glaubt, dass er in seinem hohen Alter noch eine Chance gegen Teach hätte. Da stellt sich die Frage: Wollen wir überhaupt, dass Garp gegen Blackbeard kämpft?