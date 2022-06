Obi-Wan Kenobi: Wer spielt die junge Leia Organa?

Obi-Wan Kenobi, die neue Star Wars-Serie auf Disney Plus, hält eine echte Überraschung für die Fans bereit und das ist das Comeback der Figur Leia Organa. Wir sehen Leia im Alter von 10 Jahren, wie sie über den Bildschirm hüpft und die Community findet es einfach klasse!

Es war klar, dass Leia in „Obi-Wan Kenobi“ auftauchen könnte. Immerhin spielen die Ereignisse in der Serie rund 10 Jahre nach den Geschehnissen in „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ – also 10 Jahre nach der Geburt der Kinder von Anakin Skywalker.

Und wenn Obi-Wan Kenobi dann im Geheimen über den jungen Luke Skywalker wacht, stellt man sich unweigerlich die Frage, was die junge Lea zu der Zeit wohl macht.

Aber nichtsdestotrotz hielten sich die Verantwortlichen mit der Figur bedeckt. Im Teaser-Material war erst einmal gar nichts von ihr zu sehen und die Augen der Community waren umso größer, als sie sie das erste Mal in ihren jungen Jahren in Aktion erleben durfte.

Wer spielt Leia Organa? Das ist die Schauspielerin

Dabei wird Leia Organa als überaus klug und wortgewandt porträtiert, die ihrem Alter weit voraus scheint. Die rebellische und neugierige 10-Jährige wird jedoch im Verlauf der Handlung von Kopfgeldjägern entführt und nun stellt sich die Frage: wer könnte sie retten? Ein alter Freund vom imperialen Senator Bail Organa? Doch natürlich steckt noch mehr dahinter und so sehen wir in den ersten beiden Folgen von „Obi-Wan Kenobi“ viele magische Szenen mit der jungen Leia, dessen Besetzung wohl besser nicht sein könnte.

Aber wer ist diese taffe Dame in Wirklichkeit? Wer spielt Leia Organa? Für „Obi-Wan Kenobi“ hat sich Disney die Hilfe von der jungen Schauspielerin Vivien Lyra Blair gesichert und diese Entscheidung zahlt sich aus. Die Fans lieben ihren Auftritt als Leia Organa und sie könnte sich als Fanfavorit der gesamten Serie entpuppen. Sie hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit Carrie Fisher. Ihre Kleidung ist zudem an die Figur der klassischen Trilogie angelehnt.

Vivan Lyra Blair spielt Carrie Fisher in der „Obi-Wan Kenobi“-Serie © Disney/Lucasfilm

Dabei ist die US-amerikanische Vivien Lyra Blair (geboren am 4. Juni 2012) heute keine Unbekannte im Filmgeschäft. Sie ist ein echter Kinderstar, denn sie hat bereits 2017 mit einem Alter von 5 Jahren in „Band Aid“ mitgespielt und in der Miniserie „Waco“ war sie 2018 ebenfalls an Bord. Hier spielte sie die Figur Serenity Jones.

Doch erst „Bird Box“ verschaffte ihr die nötige Aufmerksamkeit. Hier spielt sie an der Seite von Sandra Bullock in einem apokalyptischen Thriller mit, der gut bei den Zuschauer*innen ankam. Der Film wurde exklusiv auf Netflix veröffentlicht.

Es folgten einige Nebenrollen und spätestens nachdem sie erneut auf Netflix im Superheldenfilm „We Can Be Heroes“ zu sehen war, hatte die Filmlandschaft sie auf dem Schirm. Vor „Obi-Wan Kenobi“ spielte sie noch in „Mr. Corman“ und „The First Lady“ mit.

Wissenswert: Im Game „Telling Lies“ von Annapurna Interactive war übrigens ihre Stimme zu hören – und zwar als Stimme der Figur Alba.

Bemerkenswert ist, dass Vivien Lyra Blair ungefähr genauso alt ist wie Leia Organa in der Serie, was sie mitunter zur perfekten Besetzung macht.

Vivien Lyra Blair ist damit die vierte Schauspielerin, die Leia Organa in Star Wars spielt. Carrie Fisher verlieh der Rolle einen ikonischen und unvergesslichen Touch, ihre Tochter Billie Lourd spielte sie als Double in „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“, und Ingvild Deila ist die Schauspielerin, die in Wirklichkeit in Rogue One: A Star Wars Story zu sehen ist.