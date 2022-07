NED-B aus Obi-Wan Kenobi wird zur detailgetreuen Actionfigur

Die Disney Plus-Serie Obi-Wan Kenobi ist mit der finalen Episode an den Start gegangen. Ihr könnt alle Folgen ab sofort auf dem VoD-Streamingdienst ansehen.

Aber nach der Serie ist vor dem Merch-Release und so gab es im Rahmen der Obi-Wan Wednesdays einige Neuerungen, die das Star Wars-Merchuniversum betreffen.

Wir haben euch bereits das neue, elektronische Lichtschwert von Obi-Wan vorgestellt, das mit authentischen Details aufwartet und in Lebensgröße zu euch nach Hause kommt.

Obi-Wan Kenobi: Neues Lichtschwert ab sofort vorbestellen – alle Infos

Doch nicht nur das neue Lichtschwert wurde während der Aktionstage geteilt. Disney und Hasbro bringen die gefürchteten Inquisitoren in verschiedenen Ausführungen, und neue Lego-Sets zur Serie wie das Transportschiff des Großinquisitors dürfen ebenso wenig fehlen.

NED-B aus Obi-Wan Kenobi wird 6″ große The Black Series-Actionfigur

Doch zum krönenden Abschluss gibt es noch einen obendrauf. NED-B aus „Obi-Wan Kenobi“ erscheint nicht nur als Actionfigur der 3,75″ Retro Collection.

© Disney/Lucasfilm/Hasbro © Disney/Lucasfilm/Hasbro

Der Droide wird zudem ein Teil der The Black Series. Das ist eine Merch-Reihe, die besonders viel Wert auf ein authentisches Antlitz der Figuren legt.

Die stark beweglichen Actionfiguren der 6-Zoll-Linie werden mit Features und dekorativen Elementen ausgestattet, die „Star Wars“-Fans lieben und schätzen.

NED-B bringt zwei Accessoires mit, die ihr ihm in die Hand stecken könnt – er kommt mit einem Hammer und einer Waffe.

Wie viel kostet NED-B? Der etwas erhöhte Preis von rund 45€ lässt darauf schließen, dass die Figur ähnlich wie der imperiale KX-Sicherheitsdroide etwas größer in der Ausführung ist. Er wird im Verhältnis zu den anderen 6-Zoll-Figuren also genauso groß sein wie in der Serie.

Der Preis der 10 cm großen Retro-Version liegt übrigens bei rund 18€, sie weist aber lange nicht so viele authentische Details auf wie die „The Black Series“-Reihe.

Der Vorverkauf ist gestartet. Bei den nachfolgenden Onlineshops könnt ihr euch eine Actionfigur sichern. Der Launch erfolgt gegen Ende September 2022.

Und falls ihr nicht auf das Obi-Wan-Lichtschwert warten möchtet, das erst in 2023 veröffentlicht wird, tut es vielleicht auch das Dunkelschwert vom Mandalorianer. Das kommt aktuell mit ein wenig Rabatt daher. Während es immer noch für rund 300€ verkauft wird, gibt es einzelne Händler, die es jetzt für 250€ anbieten – kein Schnäppchen und trotzdem perfekt für jeden Cosplay-Auftritt.

The Mandalorian – Das Dunkelschwert im Angebot unter 250€ – Force Fx Elite