Nvidia bietet die RTX 2060 in einer neuen 12 GB-Version an: Das sind doppelt so viel Gigabyte Videospeicher wie die Original-Version der Nvidia-Grafikkarte besitzt, als sie das erste Mal 2019 auf den Markt gebracht wurde. Diese neue Variante einer älteren Karte soll wohl dabei helfen, die aktuelle Grafikkarten-Knappheit ein bisschen abzumildern.

Nvidia bringt 12GB RTX 2060 raus, Release schon bald?

Gerüchte sind wahr: Nvidia bringt die mittlerweile nur noch Mittelklasse-Karte RTX 2060 tatsächlich noch einmal mit deutlich mehr Videospeicher auf den Markt. Doppelt so viel, um genau zu sein: Die Gerüchte wurden nun durch Treiber-Releasenotes und eine offizielle Produktseite bestätigt. Die RTX 2060 mit 12 GB kommt, nur wieviel sie kostet, wissen wir noch nicht.

Leicht gesteigerte Leistung: Die RTX 2060 mit 12 GB hat aber nicht nur doppelt so viel Videospeicher, sondern auch sonst leicht verbesserte Daten. Das dürfte sich aber in der Praxis kaum bemerkbar machen, abgesehen vom doppelten Speicher. Nichtsdestotrotz gibt es damit eine weitere neue Grafikkarte auf dem Markt, die die Lage eventuell etwas entspannen könnte.

Aktuell wird vermutet, dass die Neuauflage der älteren Karte auch deshalb kommt, weil sie nicht auf dieselben Komponenten wie Chips und Halbleiter setzt, die aktuell nur schwer zu bekommen sind und (mit Kryptowährungen und der Coronavirus-Pandemie) dafür sorgen, dass seit vielen Monaten akuter Grafikkartenmangel und Mondpreise herrschen.

Wann kommt die neue RTX 2060? Nvidia hat zwar bisher noch keinen Preis für die neue alte Grafikkarte verraten, will sie aber schon ab dem 7. Dezember veröffentlichen. Die Original-RTX 2060 ging vor drei Jahren mit einer Unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 369 Euro an den Start. Da sich die Situation seitdem drastisch verändert hat und die Neuauflage mehr leistet, dürfte sie deutlich teurer sein. Die „normale“ RTX 2060 kostet bei Onlinehändlern wie Alternate aktuell um die 600 bis 800 Euro und somit deutlich über der UVP.

Wie klingt das für euch? Wärt ihr an einer RTX 2060 mit doppeltem Videospeicher interessiert? Schreibt es uns in die Kommentare.