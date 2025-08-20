Nintendo überrascht – Super Mario Bros. 2 Metall-Display für Abonnenten!

Nintendo hat erneut für Aufsehen gesorgt. Ein neues Angebot für Nintendo Switch Online-Abonnenten wurde enthüllt, das für alle Stufen des Dienstes verfügbar ist. Im Gegensatz zu den üblichen Angeboten, die oft hinter dem Expansion Pack versteckt sind, können alle Abonnenten das neue Angebot nutzen. Diese Überraschung ist die Möglichkeit, ein exklusives Sammlerstück zu ergattern: ein Metall-Display von Super Mario Bros. 2. Die Frage bleibt, ob dieses Angebot zeitlich begrenzt ist, denn eine Ablaufdatum wurde nicht kommuniziert.

Ein besonderes Sammlerstück

Was macht das Super Mario Bros. 2 Metall-Display so besonders? Das Display ist eine Hommage an das klassische NES-Spiel Super Mario Bros. 2 aus dem Jahr 1988. Dieses Spiel war ein wesentlicher Bestandteil der frühen Nintendo-Ära und hat sich als fünftbestverkauftes Spiel auf dem NES etabliert.

Das Metall-Display misst 5 x 7,125 Zoll und ist 1 mm dick. Der Sockel besteht aus schwarzem Acryl mit dem My Nintendo-Logo. Ein besonderes Merkmal ist die Schutzfolie auf beiden Seiten des Displays. Diese kann entfernt werden, indem du die Folie mit einem Föhn erwärmst, um den Kleber zu lösen.

Ein seltenes Sammlerstück für die Zukunft

Wird das Metall-Display ein wertvolles Sammlerstück? Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass dieses Sammlerstück in naher Zukunft an Wert gewinnt, könnte es eines Tages ein begehrtes Stück für Mario-Fans werden. Die begrenzte Anzahl und die Exklusivität machen es zu einem einzigartigen Sammlerstück.

Interessierte Abonnenten benötigen 1.000 Platinpunkte, um das Display über My Nintendo einzulösen. Es ist auf ein Stück pro Konto begrenzt, was die Exklusivität noch weiter steigert.

Weitere Angebote für Nintendo Switch Online

Welche weiteren Vorteile bietet Nintendo Switch Online? Nintendo Switch Online, das seit September 2018 verfügbar ist, bietet eine Vielzahl von Funktionen wie Online-Multiplayer, Cloud-Speicherung und Zugang zu einer Bibliothek emulierter Retro-Spiele. Der Dienst wurde 2021 durch das Nintendo Switch Online + Expansion Pack erweitert, das Zugang zu weiteren Retro-Bibliotheken bis hin zu GameCube-Spielen bietet.

Aktuell profitiert nicht nur die NES-Gemeinschaft von neuen Veröffentlichungen. Auch die SNES-Erlebnisse auf der Switch und der Switch 2 wurden verbessert, was die Attraktivität des Dienstes weiter steigert.

Deine Meinung ist gefragt!

Was hältst du von diesem Angebot? Wirst du die 1.000 Platinpunkte einlösen oder sie für ein zukünftiges My Nintendo-Angebot sparen? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!