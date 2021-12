Nintendo warnt vor Problemen an Weihnachten

Falls ihr euch bereits auf die freien Tage in der Winterzeit freut und vielleicht sogar über Weihnachten und Neujahr komplett freimacht, solltet ihr unbedingt eine Sache beachten. Wenn ihr in den nächsten ein bis zwei Wochen auf die digitalen Produkte und Angebote von Nintendo wie die Onlinedienste zugreifen möchtet, gibt es an dieser Stelle einen kleinen Hinweis.

Sogar Nintendo selbst spricht eine Warnung aus, die darauf hinweisen, dass es rund um Weihnachten zu Problemen mit der Technik kommen kann. Doch ohnehin wissen wir um die Probleme aus dem letzten Jahr, und auch in diesem Jahr dürfte es sicher zu ähnlichen Entwicklungen kommen.

N64-Spiele ab sofort im Abo, Beschwerden nehmen Überhand

Was bedeutet diese Warnung? Aufgrund des erhöhten Traffics kommt es sicher zu technischen Problemen. Serverprobleme beispielsweise können sich negativ auf euer spielerisches Vorhaben auswirken. Heißt, Onlinepartien in Splatoon 2 oder Mario Kart 8 Deluxe könnten temporär gar nicht erst möglich sein, da Verbindungsprobleme dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen.

Doch bevor ihr überhaupt zum Spielen kommt, wird der eShop nicht erreichbar sein. Wenn ihr also neue Spiele in der Zeit kaufen und downloaden möchtet, könnte das hier und da unmöglich sein.

Weiter kann es demnach zu Downloadproblemen kommen. Wenn die Server diverse Schwierigkeiten bereiten aufgrund der hohen Auslastung, kann sich das auf eure Downloads auswirken. Auch dies solltet ihr beachten, wenn ihr in der Weihnachtszeit neue Spiele herunterladen möchtet. Mögliche Probleme wirken sich demnach auf folgende Aspekte des Nintendo-Ökosystems aus:

den Nintendo eShop inklusive Downloads digitaler Spiele

Onlinemodi in den Videospielen

Abodienst: Nintendo Switch Online

Warum ist das so? Der problematische Umstand liegt darin begründet, dass es an Weihnachten zu unzähligen Besitzer*innen kommt, die erstmals eine Nintendo Switch in Händen halten. Es kommt also nicht nur zu einer hohen Auslastung aufgrund der freien Tage, unverhältnismäßig viele Menschen werden sich einen neuen Nintendo-Account anlegen, was zu einer zusätzlichen Belastung der Server führt.

Letzteres ist das, wovor Nintendo zusätzlich warnt. Idealerweise legt ihr euch schon jetzt einen neuen Account an. Das geht zum Beispiel hier.

Nintendo Switch Online: Release und Preis zum Premium-Abo bekannt

Probleme mit der Nintendo Switch: Gibt es eine Lösung?

Was kann ich dagegen tun? Dank dieser Meldung und unserem Vorwissen können wir ableiten, wie wir uns bestmöglich auf die kommenden zwei Wochen vorbereiten müssen.

Vorbereiten könnt ihr euch zum Beispiel dadurch, dass ihr eure geplanten Downloads digitaler Spiele schon heutet startet, bevor es zum großen Ansturm an Weihnachten und danach kommt.

Ihr wollt Metroid Dread über die Weihnachtstage spielen? Warum dann nicht schon heute eintüten und downloaden?

Alternativ könnt ihr auf physische Games zurückgreifen, die keinen größeren Download benötigen.

Ausweichen auf Offlinespiele: Wenn der Onlinemodus von „Mario Kart 8 Deluxe“ an Weihnachten nicht ordnungsgemäß zur Verfügung gestellt werden kann, warum dann nicht auf Spiele ausweichen, die offline gespielt werden können? Ein paar Kandidaten wären The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury oder gar Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle.