Nintendo: Switch-Verkäufe fallen um fast 23 Prozent wegen Lieferengpässen

Nintendo hat seinen Finanzbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres, das am 31. März 2023 endet, veröffentlicht und dabei einen Rückgang sowohl beim Umsatz als auch beim Verkauf der Switch-Konsolen festgestellt.

Nintendo kämpft mit Lieferengpässen

Laut dem Quartalsbericht sank der Gesamtumsatz des Unternehmens um 4,7 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar, was hauptsächlich auf einen Rückgang der Hardware-Verkäufe zurückzuführen ist. Zwischen April und Juni 2022 wurden 3,43 Millionen Switch-Einheiten an den Einzelhandel verkauft. Das ist ein Rückgang von 22,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, den das Unternehmen unter anderem auf „die Auswirkungen von Lieferengpässen bei Halbleitern und anderen Komponenten“ zurückführt.

Der Rückgang an Verkäufen ist keine Überraschung, denn schon im vergangenen Geschäftsjahr musste das Unternehmen einen Rückgang von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen, der auch auf die Halbleiterknappheit zurückzuführen ist. Berichten zufolge gibt es auch momentan noch Probleme, Komponenten für die Konsolen zu beschaffen.

Verkäufe der Konsolen trotzdem gut

Trotz der Lieferschwierigkeiten erklärte das japanische Spieleunternehmen, dass die Nachfrage nach der Switch-Konsole, die sich mittlerweile im sechsten Jahr seit ihrem Release befindet, „in allen Regionen stabil bleibt“.

Vor allem das OLED-Modell scheint der größte Verkaufsschlager für das Unternehmen zu sein. Seit der Einführung im Oktober 2021 wurde es bereits 7,3 Millionen Mal verkauft. Allein im letzten Quartal des Geschäftsjahrs gingen 1,5 Millionen Einheiten über die Ladentheke, gefolgt von der Standardversion mit 1,3 Millionen Stück. Die normale Konsolen-Version verkaufte sich seit ihrer Einführung im März 2017 nun schon 111,08 Millionen Mal.

Absolute Kassenschlager: Nintendo Switch Sports, Kirby und Mario Kart

@ Nintendo

Auch was die eigene Software angeht, konnte das Unternehmen bisher ein gutes erstes Quartal des Jahres verzeichnen. Die Verkäufe an Spielen im Einzelhandel sind im Vergleich zum Vorjahr zwar zurückgegangen, die Zahl, der an Verbraucher verkauften Spiele ist jedoch gestiegen. Das liegt daran, dass die digitalen Verkäufe der Spiele um 16 Prozent gestiegen sind.

Das vergangene Quartal ist auch das zweithöchste erste Quartal der Verkäufe von eigenen Titeln seit der Einführung der Switch. Das größte erste Quartal war im April bis Juni 2020, nachdem der Release von Animal Crossing: New Horizons und der Ausbruch der Pandemie die Verkäufe beflügelt hat.

Anfang dieses Jahres war Nintendo Switch Sports das meistverkaufte Spiel des Quartals. Davon wurden seit Release im April 2022 4,84 Millionen Einheiten verkauft. Außerdem verkauften sich drei weitere Spiele gut: Mario Strikers: Battle League mit 1,91 Millionen Exemplaren, Kirby und das vergessene Land mit 1,88 Millionen und Mario Kart 8 Deluxe mit 1,48 Millionen.

Der Spielehersteller bestätigte zusätzlich, dass „Kirby und das vergessene Land“ mit insgesamt 4,53 Millionen verkauften Einheiten das meistverkaufte „Kirby“-Spiel in der Geschichte der Serie ist. In der Zwischenzeit ist „Mario Kart 8“ mit 46,82 Millionen verkauften Exemplaren der größte Verkaufsschlager aller Zeiten für die Switch.

Das Unternehmen berichtete auch, dass die Abonnements für Nintendo Switch Online und das Erweiterungspaket gestiegen sind, obwohl es dazu keine Zahlen nannte. Für den Rest des Jahres erhofft sich der Spielehersteller, die Verkäufe durch Neuerscheinungen wie Xenoblades Chronicles 3, Splatoon 3, sowie Pokémon Karmesin & Purpur anzukurbeln.