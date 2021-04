Nintendo Switch Firmware-Update: Version 12.0.0 ist da – was ist neu?

Nintendo hat die Firmware mit der Versionsnummer 12.0.0 für die Nintendo Switch und Nintendo Switch Lite veröffentlicht. Das Update ist augenscheinlich recht überschaubar, aber wie immer teilt Nintendo sicher nicht alle Änderungen mit, die sie mit dem neusten Update vorgenommen haben. Also, was wissen wir über die Firmware der Version 12.0.0?

Den Patchnotes auf der offiziellen Support-Seite von Nintendo lässt sich zumindest eine große Änderung entnehmen:

„We fixed the issue with the save data backup feature, where in rare cases, the automatic backup of save data is interrupted if a communication error occurs during completion of the save data backup process.“

Nintendo Switch Update 12.0.0 – was ist neu?

Der Bug, der ein Problem mit dem Backup von Speicherdaten in der Cloud beinhaltete, konnte mit der neusten Version behoben werden. Ihr braucht also nicht mehr zu fürchten, dass die Cloud in puncto Savegames-Sicherung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ihr könnt wieder alles ganz regulär hochladen respektive geschieht dies sowieso automatisch.

Kurz zur Erklärung: Es kam selten vor, dass die automatische Sicherung der Daten durch ein Kommunikationsfehler unterbrochen wurde. So konnte der Upload nicht abgeschlossen werden. Das wäre jetzt dann allerdings Geschichte.

Mehr Infos zum Update gibt es nicht. Genauso wenig wie größere, sichtliche Änderungen. Das ist dahingehend verwirrend, dass es sich um die nächste große Versionsnummer 12.0.0 handelt. Normalerweise passieren solch kleineren Updates eher in kleineren Maßstäben.

Es ist gut möglich, dass das Update noch mehr bewirkt und Nintendo es nicht kommuniziert. Das gab es in der Vergangenheit schon häufiger. Wenn dem so ist, wird es also nicht in den Patchnotes beschrieben.

Falls die Community im Laufe der Zeit auf weitere Änderungen stößt, die mit dem Update zusammenhängen, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.

Bedenkt, dass die Firmware Version 12.0.0 regulär automatisch heruntergeladen wird, wenn die Konsole mit dem Internet verbunden ist. Um dies zu überprüfen, könnt ihr auf Systemeinstellungen auf System klicken und dann seht ihr bei System Update die aktuelle Version.