Die Nintendo Switch erhält ein neues System-Update. Die Technik soll nunmehr mit dem Update auf die Versionsnummer 9.2 gehievt werden. Im Fokus steht eine Steigerung der Spielerfahrung. Was das im Detail bedeutet, erklären wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Nintendo Switch: Was bringt Update 9.2?

Nach dem Release am 3. März 2017 gab es unzählige System-Updates. Mittlerweile steht das Update 9.2 in den Startlöchern. Nun existiert die Konsole also schon ganze drei Jahre, doch die neueste Version der Konsole bringt keine großen Überraschungen zum Geburtstag mit sich.

Laut Beschreibung von Nintendo soll es hier lediglich ein paar „generelle Verbesserungen an der System-Stabilität geben, um die User-Erfahrung zu verbessern“. So tritt 9.2 in die Fußstapfen von Version 9.1. Das Update brachte ebenfalls nur allgemeine Verbesserungen mit sich, neben einem Bug-Fix, der die Farben bei einigen Animationen nicht richtig angezeigt hatte, wenn ein Joy-Con angeschlossen war.

Wie immer gilt, dass Nintendo noch einige Änderungen im Update verbaut haben könnte, die sie nicht kommunizieren. Aber am Ende ist das Vorgehen von Nintendo immer gleich, die nach dem großen Sprung auf die Hauptnummern der Versionen immer nur kleine Verbesserungen nachschieben.

Download: Falls ihr das neue Firmware-Update 9.2 herunterladen möchtet, könnt ihr euch die Mühe sparen. Eure Nintendo Switch zieht sich die Daten automatisch, wenn ihr das nächste Mal den Nintendo eShop betretet oder einen anderen Online-Service startet. Über die Systemeinstellungen könnt ihr es jedoch auch manuell herunterladen, wenn ihr das unbedingt möchtet.

Und falls ihr auf neue Games für die Hybridkonsole wartet, solltet ihr im März mit Animal Crossing: New Horizons vorlieb nehmen, das am 20. März 2020 erscheint und deshalb vor wenigen Tagen auf der PAX näher vorgestellt wurde. Mehr Spiele, die 2020 erscheinen, könnt ihr in unserer Release-Liste für 2020 einsehen.