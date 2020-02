Der Konsolenhersteller Nintendo hat eine neue Farbe für das hauseigene Hybridgerät Nintendo Switch in der Lite-Variante angekündigt. Diese wird zwar erst einmal nur in Japan erhältlich sein, aber aller Voraussicht nach wird sie eines Tages auch hierzulande zugänglich gemacht.

Bei der neuen Farbe handelt es sich um ein seichtes Coral (Koralle). Obgleich die Konsole also aussieht, als wäre sie pink, ist dem am Ende nicht so. Auf die Feinheiten kommt es an und so wird der neue Produkteintrag sicherlich den einen oder anderen Kunden zufriedenstellen.

Nachfolgend seht ihr, wie die Konsole im Vergleich zu den anderen Konsolen wirkt:

© Nintendo

Die neue Nintendo Switch Lite soll im nächsten Monat in Japan erscheinen. Der Release-Tag ist auf den 20. März 2020 angesetzt. Sie soll dort 19.980 Yen kosten, was hierzulande rund 168 Euro wären. Wann die Konsole in Deutschland erscheint, ist noch unbekannt.

Derweil könnt ihr die Nintendo Switch Lite in Grau bei Amazon kaufen:

Aber was haltet ihr von der neuen Nintendo Switch in Coral? Würdet ihr sie kaufen, wenn sie hierzulande erhältlich sein wird? Schreibt es gerne weiter unten in die Kommentare.