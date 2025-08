Nikolaj Coster-Waldau führt neue Serie King and Conqueror an – historische Spannung pur

Sechs Jahre nach dem Ende der epischen Serie Game of Thrones auf HBO scheint nun ein würdiger Nachfolger am Horizont zu erscheinen. Die neue Serie King and Conqueror, die von BBC und CBS Studios produziert wird, steht in den Startlöchern und verspricht, die Lücke zu füllen, die Game of Thrones hinterlassen hat. Diese achtteilige Serie basiert auf dem Leben von Wilhelm dem Eroberer und wird von Nikolaj Coster-Waldau, bekannt als Jaime Lannister aus Game of Thrones, angeführt.

Die Serie wird in den USA auf Prime Video gestreamt, während sie in anderen Regionen über HBO Max verfügbar sein wird. Die Premiere im Vereinigten Königreich ist für den 24. August 2025 auf BBC One und BBC iPlayer geplant. Ein US-Release-Datum steht noch aus, aber die Vorfreude wächst bereits weltweit.

Ein neues episches Drama

Was macht King and Conqueror besonders? King and Conqueror richtet sich an Fans von historischen Dramen und verspricht eine Mischung aus Familienintrigen, epischen Schlachten und einer Geschichte, die das Schicksal eines ganzen Kontinents formte. Die Serie spielt im 11. Jahrhundert in England und erzählt die Geschichte des Konflikts zwischen Wilhelm von der Normandie und Harold von Wessex, der in der Schlacht von Hastings 1066 gipfelte. Diese Schlacht war ein Wendepunkt in der englischen Geschichte und wird in der Serie eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Michael Robert Johnson ist der kreative Kopf hinter der Serie, die von Baltasar Kormákur inszeniert wurde. Mit einem herausragenden Cast und einer kühnen kreativen Vision verspricht die Serie, Zuschauer auf der ganzen Welt zu fesseln.

Ein Starbesetzter Cast

Wer sind die Hauptdarsteller der Serie? Neben Nikolaj Coster-Waldau als Wilhelm von der Normandie umfasst der Cast weitere bekannte Namen. James Norton spielt Harold von Wessex, während Emily Beecham als Edith Schwanenhals und Clémence Poésy als Mathilde auftreten. Weitere Darsteller sind Jean-Marc Barr als König Heinrich, Elliott Cowan als Sweyn und Oliver Masucci als Baldwin.

Diese Besetzung verspricht nicht nur schauspielerische Höchstleistungen, sondern auch ein tiefes Eintauchen in die komplexen Charakterbeziehungen und politischen Intrigen der damaligen Zeit.

Ein Blick in die Geschichte

Wie wird die Serie die Geschichte darstellen? Die Serie schildert die Ereignisse rund um die Schlacht von Hastings und beleuchtet die Jahrzehnte alten Wurzeln und dynastischen Kämpfe, die zu diesem entscheidenden Moment führten. Wilhelm der Eroberer, auch bekannt als Wilhelm der Bastard, war der erste normannische König Englands und seine Eroberung hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die englische Geschichte.

Die Serie verspricht eine realistische Darstellung dieser historischen Ereignisse, angereichert mit dramatischen Elementen, die sowohl Geschichtsinteressierte als auch Fans von spannungsgeladenen Dramen begeistern werden.

