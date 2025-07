Neues Horrorspiel von Palworld-Machern – Stars aus Baldur’s Gate 3 dabei!

Die Ankündigung des neuen Horrorspiels Dead Take von PocketPair und Surgent Studios hat die Gaming-Community überrascht. Bekannt für das süße, aber herausfordernde Spiel Palworld, wagen sich die Entwickler nun in das Genre des psychologischen Horrors. Dead Take spielt in einer unheimlichen Villa und verspricht, Spieler in eine gruselige Welt voller Geheimnisse zu entführen. Die Hauptrolle in diesem Spiel wird von zwei prominenten Schauspielern besetzt, die jeweils eine Version des Hauptcharakters Willie darstellen.

Berühmte Stimmen in Dead Take

Wer sind die Hauptdarsteller in Dead Take? Neil Newbon, bekannt für seine Rolle als Astarion in Baldur’s Gate 3, und Ben Starr, der Clive Rosfield in Final Fantasy XVI verkörpert, sind die Stars in Dead Take. Beide Schauspieler werden unterschiedliche Aspekte des Charakters Willie darstellen. Neil Newbon ist ein erfahrener Schauspieler, der für seine Leistungen in Videospielen mehrfach ausgezeichnet wurde, darunter der Game Award für die beste Performance. Ben Starr hat sich ebenfalls einen Namen gemacht und erhielt den Golden Joystick Award für seine Darstellung in Final Fantasy XVI.

Die beiden Schauspieler haben bereits in anderen Spielen große Fangemeinden gewonnen. In Dead Take werden sie die Charaktere Vinny Monroe und Chase Lowry verkörpern, die verschiedene Facetten der gruseligen Persönlichkeit von Willie darstellen. Ein Teaser-Trailer zeigt beide Schauspieler in Aktion und vermittelt bereits eine düstere Atmosphäre.

Was erwartet dich in Dead Take?

Was ist das Besondere an der Handlung von Dead Take? In diesem Spiel erkundest du eine große, leere Villa auf der Suche nach deinem Freund Vinny. Nach einer großen Party am Vorabend ist das Anwesen unheimlich verlassen. Du wirst verschiedene Hinweise sammeln, wie USB-Sticks und Speicherkarten, die Videos von Ben Starr und Neil Newbon zeigen. Das Spiel bietet eine kritische Auseinandersetzung mit der Filmindustrie, indem es eine Seite des Unterhaltungssektors aufzeigt, die oft nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert wird.

Das Gameplay von Dead Take ist ein Einzelspieler-Puzzlespiel mit Escape-Room-Atmosphäre. Aus der Ego-Perspektive erkundest du die Villa und sammelst Hinweise, ähnlich wie in den beliebten Nancy Drew-Spielen. Das Spiel wird zunächst für den PC über Steam veröffentlicht. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, aber du kannst es bereits auf deine Wunschliste setzen, um über zukünftige Updates und Teaser informiert zu bleiben.

Die Rolle der prominenten Schauspieler

Warum sind Neil Newbon und Ben Starr so besonders für Dead Take? Beide Schauspieler bringen nicht nur ihre schauspielerische Erfahrung mit, sondern auch eine große Fangemeinde, die ihre bisherigen Rollen in anderen Spielen lieben. Neil Newbon, der Astarion aus Baldur’s Gate 3, ist bekannt für seine tiefgründige Darstellung von komplexen Charakteren. Ben Starr, der Clive Rosfield aus Final Fantasy XVI, bringt ebenfalls eine beeindruckende Präsenz mit, die dem Spiel zusätzliche Tiefe verleiht. Ihre Darstellung von Willie in Dead Take verspricht, das Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Hast du schon die neuesten Teaser zu Dead Take gesehen oder planst du, das Spiel auf deine Wunschliste zu setzen? Teile deine Gedanken und Vorfreude mit uns in den Kommentaren!