Neues God of War-Spiel verzögert sich auf 2026 – Griechisches Setting geplant

Ein neues, noch nicht angekündigtes God of War-Spiel verzögert sich laut gut informierten Quellen. Die God of War-Reihe ist eine der Vorzeigemarken von PlayStation, vor allem seit Sony Santa Monica 2018 die Serie mit einem Soft-Reboot neu belebte. Diese Neuausrichtung der Serie führte zu zahlreichen Auszeichnungen, großartigen Kritiken und unglaublichen Verkaufszahlen. Vier Jahre später wurde die Geschichte mit God of War Ragnarök fortgesetzt, das ebenfalls großen Anklang fand und hohe Verkaufszahlen erreichte.

Die Story von God of War Ragnarök, das im November 2022 veröffentlicht wurde, schloss die nordische Ära der Serie ab. Es erzählte die Geschichte von Kratos und seinem Sohn Atreus, die verhindern mussten, dass die neun Reiche durch Ragnarök, das eschatologische Ereignis der nordischen Mythologie, zerstört werden. Die Spiele dieser Ära wurden für ihre reiche Erzählweise, ihre Charaktere und ihre Spielmechanik gelobt.

Was passiert mit dem neuen God of War-Spiel?

Warum wurde das neue Spiel verzögert? Gerüchte besagen, dass ein neues God of War-Spiel in Kürze erscheinen sollte. Es wurde spekuliert, dass dieses Spiel auf der jüngsten PlayStation State of Play vorgestellt und möglicherweise noch in diesem Jahr veröffentlicht werden könnte. Doch das Spiel wurde nicht gezeigt, und viele begannen zu zweifeln, ob die Gerüchte überhaupt wahr sind. Laut einem Bericht von Jeff Grubb wurde dieses neue Projekt jedoch intern auf 2026 verschoben.

Ein weiterer Bericht deutet darauf hin, dass das neue Spiel in Griechenland angesiedelt sein könnte und eher ein 2.5D Metroidvania-Spiel wird, im Gegensatz zu den anderen kürzlich erschienenen Spielen der Reihe. Es handelt sich dabei um eine Nebenstory, die angeblich Deimos, den Bruder von Kratos, in den Mittelpunkt rückt. Wann genau das Spiel im Jahr 2026 erscheinen soll, ist unklar, aber eine Veröffentlichung im ersten Quartal scheint wahrscheinlich.

Was wissen wir über die Zukunft von God of War?

Welche Pläne hat Sony Santa Monica für die Serie? Sony Santa Monica hält sich bezüglich der Zukunft der Serie bedeckt. Ein großes PlayStation Showcase im Herbst könnte die Bühne für eine Ankündigung bieten. Auch eine Vorstellung bei The Game Awards ist möglich, da dort bereits God of War Ragnaröks DLC enthüllt wurde. Interessanterweise wurde Anfang des Jahres ein Live-Service-God-of-War-Spiel von PlayStation eingestellt, über das wenig bekannt ist.

Die God of War-Serie hat sich seit ihrer ersten Veröffentlichung im Jahr 2005 immer wieder neu erfunden und ist eine der profitabelsten Marken von PlayStation. Mit weltweit über 66 Millionen verkauften Spielen bis November 2023 hat die Serie eine treue Fangemeinde aufgebaut, die gespannt auf die nächsten Schritte wartet.

Bist du immer noch an diesem neuen God of War-Spiel interessiert? Lass es mich in den Kommentaren wissen.