Neues Call of Duty für Nintendo Switch 2 – Kommt es endlich?

Die Gerüchteküche brodelt: Ein neues Call of Duty für die Nintendo Switch 2 soll angeblich in Arbeit sein. Während Call of Duty: Black Ops 7 für Xbox One und PS4 bestätigt wurde, bleibt die Nintendo Switch 2 vorerst außen vor. Diese Entscheidung sorgt für Verwirrung unter den Fans, da die Call of Duty-Reihe seit 2013 keinen neuen Titel mehr auf einer Nintendo-Plattform veröffentlicht hat. Damals erschien Call of Duty: Ghosts für die Wii U. Die Serie hat sich seitdem rasant entwickelt und benötigt nun erheblich mehr Rechenleistung als die ursprüngliche Nintendo Switch bieten konnte.

Die Vorstellung eines portablen Call of Duty-Titels ist verlockend, doch Activision hat sich bisher auf Call of Duty Mobile für Smartphones und Tablets konzentriert. Ein wichtiger Faktor hierbei ist der im Zuge von Xbox‘ Übernahmebemühungen von Activision vereinbarte 10-jährige Vertrag mit Nintendo. Dieser sieht vor, dass Call of Duty-Titel in voller Ausstattung zeitgleich auf allen Plattformen, inklusive Nintendo, erscheinen sollen. Exklusivinhalte für einzelne Plattformen gehören damit endgültig der Vergangenheit an.

Was bedeutet der Vertrag für Nintendo?

Wie wirkt sich der Vertrag mit Nintendo auf Call of Duty aus? Der Vertrag zwischen Microsoft und Nintendo verspricht Call of Duty-Spiele mit vollständiger Feature-Gleichheit auf allen Plattformen. Dies stellt eine große Herausforderung dar, da die Spiele nun die technischen Fähigkeiten der Nintendo-Plattformen berücksichtigen müssen. Dies könnte bedeuten, dass zukünftige Call of Duty-Titel auf der Nintendo Switch 2 zwar erscheinen, jedoch möglicherweise in einer anderen Form als auf den leistungsstärkeren Konsolen.

Microsoft und Nintendo arbeiten Berichten zufolge intensiv daran, die Call of Duty-Erfahrung auch auf die Nintendo Switch 2 zu bringen. Dennoch gibt es derzeit keine klaren Aussagen darüber, wann oder in welcher Form dies geschehen wird. Eine mögliche Lösung könnte das Streaming des Spiels anstelle eines nativen Laufs auf der Konsole sein.

Technische Herausforderungen für die Nintendo Switch 2

Warum ist die Nintendo Switch 2 herausgefordert? Call of Duty ist bekannt für seine grafische Opulenz und den umfangreichen Content. Die technischen Anforderungen sind enorm, insbesondere wenn man die Größe und Komplexität der App bedenkt, die mehrere Spiele und den populären Call of Duty: Warzone-Modus umfasst. Die Nintendo Switch 2 könnte Schwierigkeiten haben, diese Anforderungen zu erfüllen, obwohl sie leistungsfähiger als ihr Vorgänger ist.

Der Umstand, dass Call of Duty: Black Ops 7 für Xbox One und PS4 entwickelt wurde, lässt hoffen, dass die Nintendo Switch 2 ebenfalls in der Lage sein könnte, das Spiel auszuführen. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die Nintendo-Version die gleiche Qualität und den gleichen Funktionsumfang bieten kann wie die Versionen für die anderen Konsolen.

Die Zukunft von Call of Duty auf Nintendo-Plattformen

Was erwartet uns in der Zukunft? Trotz der aktuellen Herausforderungen ist es vielversprechend, dass Call of Duty für die Nintendo Switch 2 in Arbeit ist. Die Fans müssen jedoch geduldig bleiben, bis offizielle Ankündigungen seitens Microsoft und Nintendo erfolgen. Bis dahin bleibt die Hoffnung, dass die Entwickler eine Lösung finden, die es ermöglicht, das volle Call of Duty-Erlebnis auch auf Nintendos neuer Konsole zu bieten.

Was denkst du über die Zukunft von Call of Duty auf der Nintendo Switch 2?