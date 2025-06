Neues 3D-Mario-Abenteuer in Entwicklung – Kommt es zur Nintendo Switch 2?

Nintendo-Fans aufgepasst: Ein neues 3D-Mario-Spiel könnte für die Nintendo Switch 2 in der Pipeline sein. Trotz der bisherigen Zurückhaltung von Nintendo, hat der Insider und Podcaster Reece „Kiwi Talkz“ Reilly kürzlich auf X/Twitter verkündet, dass ein weiteres 3D-Mario-Spiel in Arbeit sei. Diese Nachricht kommt gerade rechtzeitig, da das letzte derartige Spiel, Super Mario Odyssey, bereits 2017 veröffentlicht wurde und Fans seitdem auf ein neues Abenteuer warten.

Entwicklung und Erwartungen

Warum ist die Entwicklung eines neuen 3D-Mario-Spiels so wichtig? 3D-Mario-Spiele sind seit jeher ein Highlight auf Nintendo-Konsolen. Sie überzeugen mit innovativem Gameplay und sind oft System-Seller, die den Kauf einer neuen Konsole rechtfertigen. Super Mario 64 und Super Mario Galaxy sind solche Beispiele, die ihre jeweiligen Plattformen definierten. Eine Fortsetzung zu Super Mario Odyssey wäre also ein logischer Schritt für Nintendo, um die Switch 2 weiter in den Fokus zu rücken.

Das Timing könnte nicht besser sein, denn dieses Jahr markiert das 40-jährige Jubiläum von Super Mario Bros. auf dem NES. Ein neues Spiel könnte diese Feierlichkeiten perfekt ergänzen.

Donkey Kong Bananza und seine Bedeutung

Was bedeutet Donkey Kong Bananza für die Zukunft von Mario? Donkey Kong Bananza, das nächsten Monat erscheinen soll, wird von einem Team entwickelt, das aus ehemaligen Entwicklern von Super Mario Odyssey besteht. Diese Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass ein weiteres Mario-Spiel in Arbeit ist, während Bananza die Lücke füllt. Der Fokus auf Zerstörung und Erkundung in Bananza erinnert an die Sandbox-Elemente von Odyssey, was Fans hoffen lässt, dass ähnliche Mechaniken in einem neuen Mario-Spiel zu finden sein werden.

Bananza wird als erstes großes 3D-Donkey-Kong-Spiel seit 1999 gefeiert und bietet eine spannende Perspektive auf das Genre. Es verspricht, die Wartezeit auf ein neues Mario-Spiel zu überbrücken und gibt der Nintendo Switch 2 den 3D-Platformer, den viele Spieler suchen.

Reillys Insider-Informationen

Wie vertrauenswürdig sind Reillys Informationen? Reece Reilly hat sich in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle erwiesen, da er mit ehemaligen Entwicklern von Donkey Kong Country und Metroid Prime gesprochen hat. Diese Verbindungen geben seinen Aussagen Gewicht, auch wenn offizielle Ankündigungen noch ausstehen. Seine Kommentare deuten darauf hin, dass Nintendo strategisch plant, was sowohl für Donkey Kong Bananza als auch für ein neues Mario-Spiel relevant sein könnte.

Falls Reillys Informationen zutreffen, könnten wir schon bald mit einer Ankündigung rechnen. Die Fans hoffen, dass das neue Mario-Spiel die Stärken von Super Mario Odyssey aufgreifen und erweitern wird.

Ausblick auf die Ankündigungen

Was können wir von Nintendo in naher Zukunft erwarten? Angesichts des 40-jährigen Jubiläums von Super Mario Bros. und eines bevorstehenden Super Mario Bros. Films im nächsten Jahr, ist es wahrscheinlich, dass Nintendo eine große Überraschung für die Fans plant. Die Kombination von Bananza und einem potenziellen neuen Mario-Titel könnte den Start der Switch 2 weiter beflügeln.

Für den Moment bleibt den Fans nichts anderes übrig, als auf offizielle Ankündigungen zu warten. In der Zwischenzeit könnten Spiele wie Mario Kart World die Vorfreude aufrechterhalten. Was sind deine Gedanken zu einem neuen 3D-Mario-Abenteuer? Teile sie in den Kommentaren mit uns!