Neuer Overwatch 2-Held geleakt: Anran tritt neben Wuyang ins Rampenlicht

Blizzard hat möglicherweise versehentlich einen neuen Helden für Overwatch 2 geleakt. Bevor Marvel Rivals auf den Plan trat, war Overwatch 2 das Spiel der Stunde. Dieser kostenlose, teambasierte Shooter von Blizzard bietet mit seinem futuristischen Ansatz eine erfrischende Spielerfahrung. Ein Teil des Reizes des Spiels ist das ständig wachsende Angebot an spielbaren Charakteren, das das Gameplay auch zwei Jahre nach der Veröffentlichung frisch hält. Blizzard hat kürzlich einen neuen, auf Wasser basierenden Charakter namens Wuyang vorgestellt, der mit einer kostenlosen Testversion vor seiner Veröffentlichung in Saison 18 eingeführt wird. Doch nun wurde ein neuer Trailer für den Helden vorab veröffentlicht, der möglicherweise auf den nächsten neuen Helden nach Wuyang hinweist.

Wuyang und die mögliche Enthüllung seiner Schwester Anran

Was zeigt der neue Overwatch 2 Trailer? Der Nutzer @OverwatchNaeri hat einen neuen Trailer geteilt, der auf dem chinesischen Overwatch 2-Kanal veröffentlicht wurde. Der animierte Trailer konzentriert sich hauptsächlich auf Wuyang, der am 26. August 2025 endgültig ins Spiel aufgenommen wird. Doch ein anderer Charakter tritt im Trailer neben Wuyang in den Vordergrund, sodass wir möglicherweise unseren nächsten neuen Charakter gesehen haben – seine Schwester, Anran.

Während der Trailer mit dem inzwischen bekannten Gesicht von Wuyang beginnt, erscheint bald ein zweiter Held. Anran, Wuyangs Schwester, spielt im Trailer ebenfalls eine große Rolle. Am Ende des Videos scheint sie sich dazu zu entschließen, zusammen mit ihrem Bruder zu Overwatch zu stoßen. Dies deutet darauf hin, dass Anran ein weiterer neuer Charakter sein könnte, der nach Wuyangs Ankunft zu Beginn der Saison 18 von Overwatch 2 am 26. August 2025 eingeführt wird.

Die Besonderheiten von Anran und Wuyang

Welche Kräfte haben Wuyang und Anran? Während Wuyang stark mit dem Element Wasser assoziiert wird, scheint seine Schwester Anran eine kämpferische Verbindung zum Element Feuer zu haben. Das Paar erinnert stark an Avatar: Der Herr der Elemente und die Fans sind begeistert. Der Trailer ist auf Chinesisch, aber die offizielle Premiere des Trailers ist für die Gamescom vorgesehen. Es ist möglich, dass diese Version auf Englisch sein wird, wenn sie offiziell auf der Konferenz in Köln enthüllt wird.

Bisher hat Overwatch 2 Anran nicht offiziell als neuen spielbaren Helden bestätigt. Es ist auch unklar, wann sie hinzugefügt werden könnte, falls Anran tatsächlich ins Spiel gebracht wird. Neue Helden werden in Overwatch 2 nicht so häufig hinzugefügt wie in vielen anderen Heldenkämpfen. Typischerweise wird pro Saison ein neuer Held eingeführt. Da Wuyang für Saison 18 vorgesehen ist, könnte es eine Weile dauern, bis seine Schwester im Spiel debütiert.

Die Zukunft von Overwatch 2

Was erwartet die Spieler in den kommenden Saisons? Anran ist die neueste von vielen potenziellen Helden, die in Animationen und Comics im Zusammenhang mit Overwatch 2 angeteasert wurden. Tatsächlich erwarten viele Fans, dass Knight Lady als nächstes hinzugefügt wird, als Held 45, wobei Anran möglicherweise als Held 46 folgt. Mit Spielen wie Marvel Rivals, die in einem schnelleren Tempo neue Helden einführen, ist es auch möglich, dass Blizzard versucht, durch häufigere Teaser für neue Helden das Interesse hochzuhalten. Ob sie diese Helden tatsächlich häufiger hinzufügen werden, bleibt abzuwarten. Für den Moment wissen wir nur, dass dieser Trailer Anran an der Seite ihres Bruders zeigt.

Bist du gespannt darauf, ob Anran nach diesem neuen Trailer zu Overwatch 2 kommen wird? Lass es uns in den Kommentaren wissen!