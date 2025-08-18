Neuer Leak zu Helldivers 2 – Ghoul-Kultisten als harte Gegner enthüllt

Ein neuer Leak zu Helldivers 2 hat die Spannung in der Gaming-Community erhöht. Ein bekannter Leaker namens IronS1ghts hat ein Video veröffentlicht, das die Gerüchte rund um die Ghoul-Einheiten der Iluminate-Fraktion bestätigt. Diese Fraktion, die erstmals während der Omens of Tyranny-Erweiterung in Helldivers 2 eingeführt wurde, scheint ein Comeback zu planen.

Die Iluminate, die einst durch die vereinten Kräfte von Super Earth besiegt und zurückgedrängt wurden, zeigen sich nun wieder, angeführt von den neuen Ghoul-Kultisten. Diese Kreaturen werden von Iluminate-Eiferern und Illusionisten beschworen und greifen die Helldiver mit roher Gewalt an. Obwohl sie im Video leicht besiegt wurden, könnte dies auf dem Schlachtfeld eine größere Herausforderung darstellen.

Neue Herausforderungen durch Ghoul-Kultisten

Wie beeinflussen die neuen Ghoul-Einheiten das Gameplay? Die Einführung der Ghoul-Kultisten in Helldivers 2 verspricht eine neue Ebene der Schwierigkeit. Die Iluminate haben sich immer durch ihre herausfordernden Kampftaktiken ausgezeichnet, was sie von anderen Fraktionen wie den Terminids und den Automaten unterscheidet. Die Spieler müssen sich auf eine erhöhte Herausforderung einstellen, da die Ghoul-Kultisten in Massen auftreten und schwer zu beseitigen sind.

IronS1ghts hat in einem Folgepost klargestellt, dass die anderen Fähigkeiten der Iluminate für die Vorführung abgeschwächt wurden, was erklärt, warum die Eiferer und Illusionisten eine einzelne Attacke nach der Beschwörung spammten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Fraktion im eigentlichen Spiel weniger gefährlich sein wird.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Spieler auf die Rückkehr der Iluminate? Die Rückkehr der Iluminate wird von vielen Fans der Fraktion mit Begeisterung aufgenommen. Einige Spieler empfinden die Einzigartigkeit der Iluminate als willkommene Herausforderung, die über die Schwierigkeit der anderen Fraktionen hinausgeht. Die Schwachstellen der Iluminate sind schwerer auszunutzen, und ihre schiere Anzahl macht die Kämpfe fast endlos.

IronS1ghts hatte zuvor kommentiert, dass die neue Iluminate-Fraktion „ziemlich schwer zu bekämpfen“ sei, was bei einigen Spielern die Sorge aufkommen ließ, dass sie zu schwer sein könnte, um Spaß zu machen. Dennoch bleibt die Fraktion eine der unterhaltsamsten Herausforderungen in Helldivers 2.

Die Zukunft der Iluminate in Helldivers 2

Was könnten die nächsten Schritte für die Iluminate sein? Bisher ist unklar, wie die Iluminate ihr überarbeitetes Comeback in Helldivers 2 feiern werden. Entwickler Arrowhead Studios hat noch kein offizielles Gameplay zu den Änderungen der Iluminate veröffentlicht. Der letzte Beitrag zu den Iluminate auf dem X-Konto von Arrowhead Studios datiert auf Mai 2025, als die Fraktion die Megastädte von Super Earth überfiel.

Der Hype um die Rückkehr der Iluminate ist real, und viele Spieler sind gespannt auf die neuen Herausforderungen, die auf sie zukommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Dynamik im Spiel mit der Einführung der Ghoul-Kultisten ändern wird.

